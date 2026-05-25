Klarer Sieg im Derby für Isny

Felix Mader steigt am Höchsten – Foto: Mark Zengerle

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 2. Minute durch E. Soydemir in Führung. Nach dem 0:2 durch G. Bayrak in der 21. Minute konnte Noah Schwarz im direkten Gegenzug auf 1:2 verkürzen und die Partie kurzfristig wieder offen gestalten. Noch vor der Pause stellte Bayrak mit seinem zweiten Treffer jedoch den alten Abstand wieder her. Die Gäste profitierten bei allen Toren durch einen Fehler der Gastgeber, die eiskalt bestraften wurden.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der FC Isny die spielbestimmende Mannschaft. M. Güttinger erhöhte in der 77. Minute auf 1:4, ehe G. Bayrak kurz vor Schluss mit seinem dritten Treffer den 1:5-Endstand markierte.

Durch die konsequente Chancenverwertung nahm der FC Isny verdient die drei Punkte mit.