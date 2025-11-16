Klarer Sieg im Derby

– Foto: Thomas Nast

Am 14. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen zu Hause auf dem Rötenberg die Zweitvertretung der TSG Abtsgmünd zum gemeindeinternen Derby. In einer recht einseitigen Partie konnte die SGHU am Ende deutlich mit 5:1 gewinnen, ohne aber die ganz großen Highlights auf den Platz zu bringen. Die Gastgeber hatten von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, konnte diesen vorerst aber nicht in Torchancen ummünzen, da Abtsgmünd im Block sehr tief stand und diszipliniert verteidigte. So dauerte es bis zur 18. Minute, ehe die Hausherren durch Spielertrainier Angelo Colletti in Führung gehen konnten. Simon Hieber zog eine Flanke aus dem linken Halbfeld schön an den zweiten Pfosten, wo Colletti den Ball in bester Stürmermanier herunternahm und zum 1:0 verwertete.

Nur zwei Minuten später hätte Colletti auch direkt einen Assist geben können, doch verpasste Niklas Zick sein Zuspiel am rechten Torpfosten knapp. Besser konnte es Zick dann in Minute 34 vom Elfmeterpunkt machen. Domenico Prencipe war strafwürdig gefoult worden, Zick legte sich den Ball zurecht und verwandelte platziert unten links zum 2:0. Fünf Zeigerumdrehungen später gab es dann auch für die Gäste einen Elfmeter, nachdem Felix Häußler im Strafraum Dominik Jabs zu Fall brachte. Robin Stütz trat an und versuchte es unten links. Fabio Leopardi hatte aber Lunte gerochen und konnte den Ball sicher fangen (39.).