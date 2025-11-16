Klarer Sieg im Derby

Am 14. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen zu Hause auf dem Rötenberg die Zweitvertretung der TSG Abtsgmünd zum gemeindeinternen Derby. In einer recht einseitigen Partie konnte die SGHU am Ende deutlich mit 5:1 gewinnen, ohne aber die ganz großen Highlights auf den Platz zu bringen.
Die Gastgeber hatten von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, konnte diesen vorerst aber nicht in Torchancen ummünzen, da Abtsgmünd im Block sehr tief stand und diszipliniert verteidigte. So dauerte es bis zur 18. Minute, ehe die Hausherren durch Spielertrainier Angelo Colletti in Führung gehen konnten. Simon Hieber zog eine Flanke aus dem linken Halbfeld schön an den zweiten Pfosten, wo Colletti den Ball in bester Stürmermanier herunternahm und zum 1:0 verwertete.
Nur zwei Minuten später hätte Colletti auch direkt einen Assist geben können, doch verpasste Niklas Zick sein Zuspiel am rechten Torpfosten knapp. Besser konnte es Zick dann in Minute 34 vom Elfmeterpunkt machen. Domenico Prencipe war strafwürdig gefoult worden, Zick legte sich den Ball zurecht und verwandelte platziert unten links zum 2:0.
Fünf Zeigerumdrehungen später gab es dann auch für die Gäste einen Elfmeter, nachdem Felix Häußler im Strafraum Dominik Jabs zu Fall brachte. Robin Stütz trat an und versuchte es unten links. Fabio Leopardi hatte aber Lunte gerochen und konnte den Ball sicher fangen (39.).
Bestraft wurde der vergebene Strafstoß dann in Minute 43 durch Dorian Grau, welcher auf 3:0 erhöhte. Colletti hatte für Grau in die Spitze gespielt, dieser ging mit einer starken Aktion am Torhüter vorbei und schob dann ein. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.
Nach der Pause passierte erst einmal eine Viertelstunde nichts, ehe der eingewechselte Lukas Kulla auf Seiten der Gäste noch einmal für ein bisschen Hoffnung sorgte. Bei Gestocher im Strafraum schaffte es die Abwehr der SGHU nicht den Ball zu klären. Kulla war zur Stelle und traf zum 3:1 Anschlusstreffer (60.).
Dies sollte aber der einzige Lichtblick für Abtsgmünd bleiben, da in Minute 69 Niklas Zick auf 4:1 erhöhen konnte. Colletti setzte sich auf links durch und spielte dann einen überragenden Ball in die Mitte, wo Zick leichtes Spiel hatte.
Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der eingewechselte Raphael Tretter in der 73. Minute. Jakob Häußler hatte auf links viel Platz und konnte mit dem Ball bis in den Strafraum gehen. Dort angekommen legte er in Richtung Elfmeterpunkt zu Tretter, welcher den Ball direkt nahm und zum 5:1 Endstand unten links einschoss.
Die verbleibenden 17 Minuten plus Nachspielzeit blieben arm an Highlights, sodass am Ende ein klarer 5:1 Sieg für die SG Hohenstadt/Untergröningen stand.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Fabian Berroth (46. Moritz Müller), Oliver Stegmeier, Felix Häußler, Jakob Häußler (77. Marius Zimmerhackl), Simon Hieber (56. Marco Klotzbücher), Dorian Grau (77. Niklas Schulz), Marcel Crljic, Domenico Prencipe (67. Raphael Tretter), Angelo Colletti, Niklas Zick
Tore: 1:0 Angelo Colletti (18.), 2:0 Niklas Zick (34. Foulelfmeter), 3:0 Dorian Grau (43.), 3:1 Lukas Kulla (60.), 4:1 Niklas Zick (69.), 5:1 Raphael Tretter (73.)
Besondere Vorkommnisse: Robin Stütz (TSG Abtsgmünd II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabio Leopardi (39.).