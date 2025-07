Klarer Sieg gegen SV Aschau: TSV Dorfen grüßt gleich wieder von oben

Der Auftaktsieg war auch in der Höhe verdient, denn die Isenstädter bestimmten über weite Strecken das Geschehen auf dem Feld. Je zweimal schlugen Gerhard Thalmaier und Leon Eicher zu. Neuzugang Julian Dolenga sah in der Schlussphase die Rote Karte.

Die erste Möglichkeit vor 333 Zuschauern hatten aber die Gäste. In der dritten Minute rettete Keeper Valentino Mierschke, gegen Daniel Neumeier bravourös, der aus sieben Meter frei zum Schuss kam. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld kam das Leder zum zweiten Neuzugang Daniel Vorderwestner. Er fand im Aschauer Schlussmann Maximilian Hopf seinen Meister, als er alleine auf ihn zulief (11.). Noch einmal entwischte Neumeier der Dorfener Abwehr, wäre alleine vor dem Gehäuse gewesen, doch er stand knapp im Abseits (18.).

Dann aber dominierten die Isenstädter die Partie immer mehr. Die Folge war das 1:0. Thalmaier zog aus 16 Metern ab und die Kugel landete im langen Eck (35.). Und noch vor dem Pausenpfiff legten die Hartl-Mannen nach. Auf Flanke von Yavuz Tenha war es wiederum Goalgetter Thalmaier, der am langen Eck goldrichtig stand und zum 2:0 einköpfen konnte (45.).

Auch nach Wiederbeginn blieben die Isenstädter am Drücker und wollten die Führung nicht nur verwalten, sondern nachlegen. Auf Flanke von Vorderwestner zielte Thalmaier knapp drüber (53.). Aber dann war es doch so weit. Auf Hereingabe des eingewechselten Bastian Rachl traf Eicher aus 17 Metern zum 3:0 in den rechten Winkel (57.).

Dolenga sieht roten Karton

Dem nicht genug. Nach einem krassen Abwehrfehler der SV-Abwehr schnappte sich Thalmaier das Leder und ging auf und davon. Er sah in der Mitte den vollkommen freistehenden Eicher, der dann keine Mühe mehr hatte, den Ball ins leere Gehäuse zu schieben.

Aufregung gab es dann nur noch kurz vor dem Schlusspfiff. Dolenga brachte einen davon geeilten Stürmer harmlos zu Fall. Schiedsrichter Maximilian Biertümpfel (SC Baldham-Vaterstetten) zog sofort Rot (82.). Gelb hätte in dieser Situation sicherlich auch genügt. Zuvor ließ er auf beiden Seiten während der fairen Partie relativ viel durchgehen.