Klarer Sieg gegen Hallbergmoos: FCU schießt sich aus dem Abstiegskampf Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Ausgelassen bejubeln die Unterföhringer den 3:2-Führungstreffer durch Fabian Porr. – Foto: Sven Leifer

Der FC Unterföhring feiert einen ungefährdeten Sieg gegen Hallbergmoos. Ein spektakulärer Fallrückzieher entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.

Das Thema Abstiegskampf in der Landesliga sollte sich nun für den FC Unterföhring erledigt haben. Mit einer 5:2 (2.2)-Gala gegen den VfB Hallbergmoos holten die Spaßkicker von der Bergstraße den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause. Schon in diesem Spiel war deutlich zu merken, dass der Ergebnisdruck weg ist. Die Unterföhringer führten bereits nach einer Viertelstunde 2:0 durch einen schnellen Antritt von Maick Antonio (2.) und einem Slapstick-Eigentor, bei dem der Torwart über den Ball ein Luftloch schlug. Danach hätte Unterföhring gegen die vogelwilde Abwehr des Gegners auch ein drittes oder viertes Tor nachlegen können. Doch dann schenkten die Unterföhringer mit einem Handelfmeter ohne Not (34.) und einem Eigentor (35.) die Führung her. Bis zur Pause ließ man dann noch gute Chancen liegen. Unterföhring war extrem offensiv aufgestellt, brannte ein Feuerwerk ab und hatte sich nicht für den Aufwand belohnt in diesen 45 Minuten. So hieß es 2:2, aber gefühlt war es ein 5:2 für den FCU.