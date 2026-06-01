Klarer Sieg gegen Habach: Altenstadt feiert den Klassenerhalt Kreisliga 1 von Roland Halmel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Leon Echtler vom TSV Altenstadt (in Grün) im Zweikampf mit Florian Neuschl vom ASV Habach am 30. Mai 202 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Altenstadt hat den Klassenerhalt locker geschafft. Dem ASV Habach fehlten beim 0:4 zahlreiche Stammspieler.

Die Zitterpartie beim TSV Altenstadt ist vorbei. Mit einem sehr souveränen 4:0 (2:0)-Heimerfolg im letzten Saisonsiel gegen den ASV Habach entledigten sich die Mannen von Coach Christoph Wagner auf den letzten Drücker aller Abstiegssorgen. Allerdings hätten die Altenstadter auch verlieren können und trotzdem den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 geschafft, da Verfolger TSV Murnau II beim MTV Berg mit 1:3 verlor und damit auf dem Abstiegsrelegationsplatz hängen blieb. So aber können sich die Altenstadter in dem Bewusstsein, den Ligaverbleib aus eigener Kraft geschafft zu haben, in die Sommerpause verabschieden. „Wir sind einfach froh und uns fällt ein großer Stein vom Herzen, dass wir nicht in die Verlängerung müssen“, zeigte sich TSV-Fußballerchef Robert Kanzler nach dem abschließenden Erfolg, mit dem sich die Altenstadter nebenbei auch noch für die 1:4-Pleite vom Hinspiel in Habach revanchierten, überaus erleichtert. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher, heute war einfach nicht mehr drin“, gestand ASV-Coach Michael Schmid, der wegen zahlreicher Ausfälle nur eine Rumpfelf zur Verfügung hatte. „Mir haben elf Leute gefehlt, die in der Startbesetzung spielen könnten“, ergänzte Schmid.