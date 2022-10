Klarer Sieg für SV GW Baiershofen

Gleich sechs unterschiedliche Torschützen durften sich für Baiershofen in die Torschützenliste eintragen.

In einer einseitigen ersten Halbzeit erzielte Moritz Behringer in der 5. Spielminute das 1:0 mit einem Kopfball

. Nach einem Foulspiel an Streil Gabriel in der23. Minute konnte Wiedemann Martin mit einem Foulelfmeter auf 2:0 stellen. Wittislingen erzielte in der 35. den Anschluss, kassierte aber postwendend das 3:1 durch Reitschuster Johannes wieder durch einen Kopfball nach Zuspiel von Weidner Florian. Nach einer schönen Kombination baute Weidner Florian noch vor dem Halbzeitpfiff das Ergebnis auf 4:1 aus. In einer schwächeren zweiten Halbzeit blieb Wittislingen meist nach ruhenden Bällen weiter gefährlich. Baiershofen stellte aber durch Gabriel Streil und Wiedemann Peter das Ergebnis auf 6:1.



Zuschauer: 115