Klarer Sieg für die 2. Herren im Nachholspiel

Am Samstag ging es für für unsere Zweite bei bester Frühlingssonne zu Hause auf dem Lindenberg um einen Sieg gegen die Drittvertretung des VfB Apolda. Beide Teams tasteten sich zunächst kurz ab, doch nach dem 1:0 durch Bruno Michael in der vierten Minute und dem 2:0 durch Posecker in der 8. Minute übernahm Oberweimar das Spiel. Unsere Defensive, inklusive Schneider im Tor, hatte dadurch nicht viel zu tun und konnte die Angriffsversuche der Apoldaer souverän verteidigen. Sicherlich spielte dem VfB Oberweimar auch in die Karten, dass Apolda zwischenzeitlich in Unterzahl spielte. Bruno Michael schnürte in der 14. Minute seinen Doppelpack und Buddeberg erzielte in der 20. Minute sein erstes Saisontor. Weitere Tore folgten durch Posecker in der 36. Minute und Mönnig mit dem 6:0 Halbzeitstand in der 40. Minute.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte Buddeberg sein zweites Tor und durch Apoldas spielenden Co-Trainer Zosel folgte ein unglückliches Eigentor in Minute 50. Danach fielen erst einmal keine weiteren Tore mehr. Die Gäste aus Apolda gaben sportlich aber niemals auf, sodass erst in der 80. Minute der eingewechselte Merie mit dem 9:0 den Schlusspunkt setzten konnte.

Am Ende gewann die Zweite des VfB Oberweimar um Trainer Hüser verdient dieses Nachholspiel und schließt somit die Hinrunde mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 6 ab. Hinzu kommt der erste Platz in der Fairnesstabelle mit einem einstelligen Wert von nur neun gelben Karten.