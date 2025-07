Klarer Sieg für den TuS Holzkirchen: Bezirksligist schlägt Wall und zieht in die vierte Runde ein

Der TuS Holzkirchen ist als erster Landkreis-Klub in die vierte Runde des Toto-Pokals eingezogen.

Der Favorit sorgte schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Elias Schnier, Tim Feldbrach, Emil Albrecht und Robert Manole brachten den TuS mit 4:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel gelang Michael Mehlsteubl der Ehrentreffer für die tapfer kämpfenden Waller, ehe die eingewechselten Tobias Bebber (zwei) und Maximilian Freundl für den 1:7-Endstand sorgten.

Am Mittwochabend setzte sich der Bezirksligist beim A-Klassisten SC Wall deutlich mit 7:1 durch.

„Holzkirchen hat völlig verdient gewonnen, vielleicht um ein bis zwei Tore zu hoch“, sagt SC-Trainer Peter Escher. „Wir haben mitgespielt und uns nicht hinten reingestellt. Dennoch wurden uns in Sachen Passschärfe, Genauigkeit, Schnelligkeit und Positionswechsel die Grenzen aufgezeigt.“ Zufrieden ist TuS-Coach Orhan Akkurt: „Der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht, was wir toll angenommen und gut umgesetzt haben. Wir sind eine Runde weiter, haben ein sehr gutes Spiel gemacht und fokussieren uns jetzt voll auf Forstinning.“ Am Mittwoch, 30. Juli, ist der TuS beim Kreisklassisten SG Ascholding/Thanning zu Gast. SC Wall – TuS Holzkirchen ⇥1:7 (0:4) Tore: 0:1 Schnier (18.), 0:2 Feldbrach (25.), 0:3 Albrecht (35.), 0:4 Manole (45.), 1:4 Mehlsteubl (57.), 1:5 Bebber (58.), 1:6 Freundl (65.), 1:7 Bebber (89.)