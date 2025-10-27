Klarer Sieg für den SSC Dodesheide

Der deutlich überlegene SSC Dodesheide gewann sein Heimspiel auf Kunstrasen souverän mit 4:0 gegen den in Abstiegsgefahr geratenen SV Quitt Ankum.

Philipp Adler trifft für den SSC Dodesheide – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Philipp Adler erzielte Mitte der ersten Halbzeit die Führung für den SSC Dodesheide und baute den Vorsprung kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 aus. Nach einer Stunde Spielzeit war es erneut Philipp Adler der mit seinem dritten Treffer den Deckel auf das Spiel machte. Hassan El-Chami setzt mit seinem ersten Saisontor den Schlußpunkt zum hoch verdienten 4:0-Endstand.

Ab der ersten Minute waren wir mit dem Ball kreativ und variabel und gegen den Ball griffig,“ sagte uns Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide) nach dem Spiel.

"Ein Sieg, der heute zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.

"Hochverdienter Sieg einer spielerisch guten Dodesheider Mannschaft. So wie es aktuell läuft ist das in allen Belangen nicht bezirksligareif,“ meinte Trainer Matthias Luttmer (SV Quick Ankum).

So geht es weiter:

Am Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr spielt der SSC Dodesheide beim TSV Riemsloh

Am Donnerstag 30. Oktober 2025 um 19.30 Uhr spielt der SV Quitt Ankum beim TUS Berge.