Klarer Sieg für den 1. CfR im Spitzenspiel

Wer heute nicht in der KRAMSKI-ARENA war, ist selbst schuld. Denn er oder sie hat eines der besten Spiele des 1. CfR in dieser Saison gesehen. Mit 4:0 wurde der 1. Göppinger SV wieder nach Hause geschickt. Und der bisherige Tabellendritte war mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient.

Das Pforzheimer Trainer-Duo Alexander Freygang und Sani Murati begannen mit derselben Startaufstellung wie letzte Woche beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Und die Mannschaft legte los wie die Feuerwehr und ließ von Anfang an keinen Zweifel, wer in diesem Spiel das Sagen hat.

Nach 5 Minuten bereits die erste Möglichkeiten für die Gastgeber. Zunächst scheiterte Sauerborn mit einem Kopfball, kurz darauf Kahriman mit einem Schuss aus 15 Metern. Dann ging aber doch das Torjingle durch die KRAMSKI-ARENA. Eine Flanke von Markopoulos in den Strafraum lenkte Willie Sauerborn geschickt mit einem Seitfallzieher unhaltbar in den Winkel (Foto).

Dann ging es Schlag auf Schlag. Viele Angriffe und Möglichkeiten des 1. CfR, denen die überforderten Göppinger nichts entgegensetzen konnten. Viele Nicklichkeiten und Fouls, die mit der gelben Karte geahndet wurden. Die Kartenflut fand schließlich ihren vorläufigen Höhepunkt in der 41. Minute als der Göppinger Frederik Schumann nach einem Foul an Bahm die Ampelkarte sah. Göppingen musste also mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielen. Mit 1:0 ging es in die Pause – für Göppingen da bereits schmeichelhaft.

Nach dem Wechsel blieb der 1. CfR am Drücker. Es ging Schlag auf Schlag. Phasenweise kam der Schreiber des Liveticker nicht mehr nach bei der Schilderung der Ereignisse. In der 51. Minute erzielte Maurizio Macorig nach einem Eckball von Götz per Kopf das 2:0 für sein Team.