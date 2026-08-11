Klarer Sieg für Borussias Frauen in Potsdam

In der Schlussphase ging es dann hin und her. Innerhalb weniger Sekunden musste Palmen zweimal eingreifen und war sowohl gegen Anna Turoczy als auch gegen Sofia Noesgaard zur Stelle. Im Gegenzug sorgte Kessels für das 4:1 (86.). „Nach der Pause wollten wir unbedingt auf das 3:1 gehen und die Intensität noch einmal hochschrauben. Das ist uns gelungen. Gerade mit unserer Fitness und den Möglichkeiten von der Bank konnten wir das Spiel am Ende souverän für uns entscheiden“, sagte Spengler.

In der Tabelle belegt Borussia mit drei Punkten nun den fünften Platz. Am kommenden Samstag steht das Play-off-Spiel gegen den MSV Duisburg um die Teilnahme am DFB-Pokal an.