Klarer Sieg für Borussias Frauen in Potsdam

Borussia Mönchengladbach feiert bei Turbine Potsdam den ersten Saisonsieg. Trainer Jonas Spengler lobt die Fitness seines Teams und die Möglichkeiten von der Bank. Nun geht es für Borussias Frauen um die Teilnahme am DFB-Pokal. „Nach dem unglücklichen Auftakt war es wichtig, die drei Punkte einzufahren – und das auf sehr überzeugende Art und Weise“, sagte Spengler nach Spielschluss.
Bei Turbine Potsdam erwischten die Gastgeberinnen zunächst den etwas besseren Start. Laura Lindner kam im Zentrum zum Kopfball, setzte den Ball aber deutlich über das Tor. Danach fand Borussia immer besser in die Partie. Nach der ersten Offensivaktion über Lili Jones-Baidoe und Alina Abdii belohnten sich die Fohlen in der 12. Minute für ihre gute Phase. Imke Kessels brachte den Ball von rechts ins Zentrum, wo Fiona Itgenshorst im zweiten Versuch aus der Drehung ins lange Eck traf.
Borussia blieb anschließend am Drücker und legte nach. Abdii eroberte den Ball und spielte einen Steilpass auf Mia Giesen. Die 17-Jährige lief allein auf Potsdams Torhüterin Julina Schmid zu und schoss aus rund sieben Metern unter die Latte. In der Folge kontrollierte Borussia die Partie, ehe Potsdam kurz vor der Pause stärker wurde. Nach einer Ecke stand Lindner frei und drückte den Ball zum Anschlusstreffer über die Linie. Kurz darauf fiel sogar der Ausgleich, der wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht zählte.
„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, die 2:0-Führung war hochverdient. Danach hatten wir eine Phase, in der wir ein bisschen geschwommen sind und uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn es 2:2 gestanden hätte. Wir haben diese Phase aber überstanden und uns gegen Ende der ersten Halbzeit wieder gefangen“, sagte Spengler.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Borussias Torhüterin Luisa Palmen musste einen Abschluss von Leonie Preußler parieren. In der 64. Minute sorgte Borussia dann für die Vorentscheidung. Pauline Deutsch setzte sich auf der rechten Außenbahn gegen ihre Gegenspielerin durch und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert ins lange Eck. Nur kurze Zeit später bot sich sogar die Chance auf einen weiteren Treffer. Nach einem Pass von Giesen lief Kessels allein auf Schmid zu, scheiterte jedoch an der gut reagierenden Torhüterin.
In der Schlussphase ging es dann hin und her. Innerhalb weniger Sekunden musste Palmen zweimal eingreifen und war sowohl gegen Anna Turoczy als auch gegen Sofia Noesgaard zur Stelle. Im Gegenzug sorgte Kessels für das 4:1 (86.). „Nach der Pause wollten wir unbedingt auf das 3:1 gehen und die Intensität noch einmal hochschrauben. Das ist uns gelungen. Gerade mit unserer Fitness und den Möglichkeiten von der Bank konnten wir das Spiel am Ende souverän für uns entscheiden“, sagte Spengler.
In der Tabelle belegt Borussia mit drei Punkten nun den fünften Platz. Am kommenden Samstag steht das Play-off-Spiel gegen den MSV Duisburg um die Teilnahme am DFB-Pokal an.