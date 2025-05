Klarer Sieg des VfL Wanfried zum Saisonende

Es ist geschafft. Mit einem standesgemäßen und hochverdienten 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die SG KHD II gewinnt der VfL sein letztes Saisonspiel und bleibt als einzige Mannschaft der Liga zu Hause ungeschlagen. Der neue Meister der Kreisoberliga wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht und bestimmte von Beginn an die Partie. Fabian Voss vergab in der 7. Minute die erste Torchance der Begegnung, freistehend ging sein Schuss aber klar über das SG-Tor. Drei Minuten später klingelte es aber zum ersten Mal im Gehäuse der Gäste, als Mathias Tadeis Gambetta den 1:0-Führungstreffer für die Brombeermänner erzielte. Nur wenige Minuten später scheiterte Maurice Burdzik nach einem Doppelpass mit Mathias Tadeis Gambetta am Torwart der SG. Das Team von VfL-Coach Andreas Löffler war nun drückend überlegen, war stets einen Schritt schneller am Ball und war dem Gegner auch im Zweikampfverhalten überlegen. Pech hatte Felix Schuchard in der 17. Minute, nach einem Distanzschuss klatschte das runde Leder nur an den Pfosten. Die zahlreichen Zuschauer im Werrastadion sahen nun Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des Tores der Spielgemeinschaft. Die VfL-Abwehr wurde kaum gefordert und der VfL-Schlussmann Jan Just verbrachte einen geruhsamen Samstag Nachmittag. In der Folgezeit vergab der VfL weitere Tormöglichkeiten, so parierte der heute gut aufgelegte SG-Torwart einen Schuss von Martin Börner (25.) und einen Freistoß von Paul Hermann drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Die zweite Halbzeit war dann ein Spiegelbild des ersten Spielabschnittes. Nachdem Maurice Burdzik in der 52. Minute am gegnerischen Torwart scheiterte, führte eine Doppelschlag von Felix Schuchard (62) und Mathias Tadeis Gambetta (64.) zum 3:0 den VfL nun endgültig auf die Siegerstraße. In der 77. Minute verließ VfL-Kapitän Marcell König unter großen Beifall den Platz, der damit seine Fußballkarriere beendete und die Fußballstiefel an den Haken hängt. Gegen die insgesamt harmlosen Gäste vergab Maurice Burdzik noch zweimal das mögliche 4:0, es blieb dann aber bis zum Schlusspfiff beim klaren 3:0-Sieg. In der Abschlusstabelle der Saison 2024/2025 belegt der VfL den ersten Platz mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SG HNU.