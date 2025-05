Klarer Sieg des Spitzenreiters: Münsing baut den Vorsprung aus

Münsing startete dominant ins Spiel und verlagerte das Geschehen in den ersten 15 Minuten ausschließlich in die gegnerische Hälfte. Michael Geiger setzte mit einem Pfostentreffer auch das erste Signal. Bei Eurasburg lief bereits vor dem Anpfiff wenig zusammen: Florian Hartmann hatte sich beim Aufwärmen verletzt und Josef Geiger stand, wenn auch aus erfreulichen Gründen, kurzfristig nicht zur Verfügung. So gab Patrick Scholz mit Bravour einen improvisierten Innenverteidiger und Routinier Matthias Maier rückte von der Aushilfe zur Startelf auf. „Du tust dich dann halt schwer“, bekannte Trainer Jung.

SV Eurasburg-Beuerberg sind „die Körner ausgegangen“

Doch Zahn schaffte es, dass seine Mannschaft nach der Pause wieder zu sich fand. Maximilian Spilker köpfte nach einer erneuten Münsinger Druckphase das 1:1 nach einer Buchloh-Ecke. Dann schwächte sich der SVM aber selbst, weil Sebastian Schönacher zunächst wegen Meckerns Gelb kassierte und nur kurz darauf nach einem Tackling gegen Michael Kerschbaumer die Ampelkarte sah. Doch auch zu zehnt hatte der SVM mehr vom Spiel: „Wir mussten dem Tempo Tribut zollen. Uns sind einfach die Körner ausgegangen“, stellte Jung fest. Gut zehn Minuten vor Schluss erzielte der eingewechselte Hans Zachenbacher den etwas umstrittenen Führungstreffer.

Der parteiübergreifenden Meinung, dass Eurasburgs Christian Martner in der Entstehung gefoult wurde, widersprach der gut postierte Unparteiische Laurin Schmittbauer, der sofort „Weiterspielen“ signalisierte. Eurasburg hatte danach noch eine gute Chance durch Nörling per Kopf, ehe die Gäste durch Johannes Gebel, der sich im Luftduell gegen SVEB-Keeper Stefan Klostermair durchsetzte, den Deckel auf die Partie setzte. Auch hier schieden sich in der Zweikampfbewertung die Geister hinsichtlich eines möglichen Stürmerfouls. Das 1:4 durch Zachenbacher in der Nachspielzeit war für den Spielverlauf dann nur noch nebensächlich, doch die Münsinger haben mit diesem Erfolg den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausgebaut. (Christian Gampl)