Klarer Sieg des FCO II im Spitzenspiel

Eine wichtige Partie stand für die 2. Mannschaft des FCO im letzten Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Mit dem FSV Schneppenhausen II reiste der Tabellenvierte nach Ober-Ramstadt, der nur drei Punkte hinter den Hausherren rangiert.

Der FCO ging sehr konzentriert ins Spiel gegen die ersatzgeschwächten Gäste und konnte schon früh durch Mehmet Yilmaz in Führung gehen. Das Spiel lief weiter nur in eine Richtung, Til Haumann und Ikrar Kinik, münzten die Überlegenheit in weitere Treffer um. Als Mert Kinik noch vor der Pause auf 4:0 erhöhte war die Partie quasi schon zur Halbzeit entschieden.

Zwar konnten die Gäste kurz nach Wiederanpfiff verkürzen, es sollte aber nur eine Schönheitskorrektur sein. Der FCO spielte weiter munter nach vorne und schraubte durch Abidin Caglar (3) und Mert Kinik das Ergebnis auf 8:1 nach oben.

Mit dem Sieg hat sich das Team von Okan Pektas und Nazim Olgun ein wenig Luft auf den vierten Platz verschafft. Am kommenden Sonntag steigt dann zum Jahresabschluss das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TürkGücü Darmstadt.

FC Ober-Ramstadt II: Alexander Friedrich, Berkan Gün, Andreas Weissmann, Ali Ucar, Cagdas Pektas (75. Min. Ibrahim Uezey), Ikrar Kinik (46. Min. Yusuf Ilhan), Özer Kargin (46. Min. Anas Assila), Til Haumann, Mert Kinik, Abidin Caglar, Mehmet Yilmaz

Weiter standen zur Verfügung: Veli Yumuk

Tore: 1:0 (7. Min. Mehmet Yilmaz), 2:0 (20. Min. Til Haumann), 3:0 (23. Min. Ikrar Kinik), 4:0 (42. Min. Mert Kinik), 4:1 (51. Min.), 5:1 (58. Min. Abidin Caglar), 6:1 (70. Min. Mert Kinik), 7:1 (73. Min. Abidin Caglar), 8:1 (77. Min. Abidin Caglar)