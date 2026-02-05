Klarer Sieg des FC 08 Villingen mit neuem Trainer

Matthias Uhing (rechts), neuer Chefcoach beim FC 08 Villingen, war zufrieden mit der Leistung seines Teams. – Foto: Imago/Alexander Kepppler

Der FC 08 Villingen gewinnt sein Testspiel bei der Spvgg. F.A.L. mit 6:1. Der neue Coach Matthias Uhing sieht einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft.

Die Nullachter gewannen ihr Testspiel am Mittwochabend beim südbadischen Landesligisten Spvgg. F.A.L. in Frickingen deutlich mit 6:1. Der Gastgeber hielt die erste halbe Stunde noch einigermaßen mit, dann gelang Villingen aber ein Doppelschlag. Georgios Pintidis (33.) und Gian-Luca Feißt (36.) trafen für den Oberligisten. Zur Pause wechselte Nullacht-Trainer Matthias Uhing kräftig durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.