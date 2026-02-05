Klarer Sieg des FC 08 Villingen mit neuem Trainer

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC 08 Villingen gewinnt sein Testspiel bei der Spvgg. F.A.L. mit 6:1. Der neue Coach Matthias Uhing sieht einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft.
Die Nullachter gewannen ihr Testspiel am Mittwochabend beim südbadischen Landesligisten Spvgg. F.A.L. in Frickingen deutlich mit 6:1. Der Gastgeber hielt die erste halbe Stunde noch einigermaßen mit, dann gelang Villingen aber ein Doppelschlag. Georgios Pintidis (33.) und Gian-Luca Feißt (36.) trafen für den Oberligisten. Zur Pause wechselte Nullacht-Trainer Matthias Uhing kräftig durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.