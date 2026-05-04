Klarer Sieg des 1. FC Kleve sorgt für Hoffnung und neue Sorgen

Der 1. FC Kleve hat die Nerven behalten und einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf errungen. Beim Tabellenletzten SV Biemenhorst setzten sich die Klever deutlich mit 5:2 (1:0) durch. Doch ob der Erfolg weiterhelfen wird, bleibt nach wie vor offen. Denn auch die Konkurrenz im Tabellenkeller konnte punkten. Fakt ist, dass der 1. FC Kleve bei noch vier ausstehenden Begegnungen vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat. Was war gut – was war schlecht?
„Gut ist, dass wir seit vier Spielen ungeschlagen sind. Durch den Sieg bleiben wir weiter im Rennen und haben unsere Chance auf den Klassenverbleib gewahrt“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, nach dem Erfolg gegen den SV Biemenhorst, der nun den Abstieg aus der Oberliga nicht mehr abwenden kann.
Mit einer sehr offensiven Ausrichtung ging Kleves Coach Umut Akpinar in das Kellerduell. Neben Routinier Niklas Klein-Wiele beorderte er auch Dario Gerling und Diwan Duyar, die in den zurückliegenden Wochen nicht in der Startformation standen, in den Angriff. Dahinter agierten mit Luca Thuyl und Elias Reffeling zwei weitere Kicker, die ihre Stärken im Offensivspiel haben.
Und die Maßnahme zahlte sich aus. Zwar sahen die Fans keine hochklassige Partie, doch die Gäste aus Kleve hatten mehr vom Spiel und erarbeiteten sich etliche Möglichkeiten. Die erste nutzte Klein-Wiele zum 1:0 (12.). Danach wurde Akpinar zu einem Wechsel gezwungen, da Torwart Ahmet Taner passen musste. Ein Schuss von Jayden Houtriet hatte den Keeper unglücklich am Kopf getroffen. Nach minutenlanger Pause verließ der sichtlich angeschlagene Taner das Feld, seinen Platz nahm Henning Divis ein (19.). Aber der 1. FC Kleve blieb am Drücker, doch ließ er gute Gelegenheiten durch Duyar (35.) und Reffeling (45.) aus. Das sollte sich aber ändern.
Aus der Pause kamen die Klever hellwach. Thuyl sorgte für das 2:0 (48.), zehn Minuten später setzte der Torschütze Mitspieler Dario Gerling in Szene, der keine Mühe hatte, das vorentscheidende 3:0 zu erzielen.
Zwar kam der SV Biemenhorst noch zum 1:3 durch Sohail Nadi (61.), doch Niklas Klein-Wiele tütete mit seinem zweiten Treffer den Sieg endgültig ein (70.). In der Schlussphase gab es noch weitere Strafraumszenen. Eine nutzte Luca Puhe zum 2:4 (84.), den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Ole Kook zum 5:2-Endstand (90.+6).
Alles in allem war der Sieg des 1. FC Kleve mehr als verdient. Er hatte das deutlich höhere Chancenplus und hätte durchaus noch höher gewinnen können.
Aber der Abstiegskampf geht für die Mannschaft von Umut Akpinar weiter. Denn die Konkurrenten bleiben dran. Der SV Sonsbeck feierte am Sonntag einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch und kletterte in der Tabelle. Die DJK Adler Frintrop konnte drei Zähler einsammeln – genau wie die Sportfreunde Baumberg. Der FC Büderich erreichte ein Unentschieden. Nur der VfB Homberg ging mit 3:5 gegen den VfB Hilden leer aus.
Die nächste Möglichkeit für den 1. FC Kleve, weitere Punkte einzufahren, ergibt sich am kommenden Sonntag. Dann ist ab 15 Uhr der FC Büderich zu Gast. Und die Klever stehen vor dem nächsten Abstiegsduell. Wie könnte es in diesen Wochen auch anders sein?