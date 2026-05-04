Klarer Sieg des 1. FC Kleve sorgt für Hoffnung und neue Sorgen

Und die Maßnahme zahlte sich aus. Zwar sahen die Fans keine hochklassige Partie, doch die Gäste aus Kleve hatten mehr vom Spiel und erarbeiteten sich etliche Möglichkeiten. Die erste nutzte Klein-Wiele zum 1:0 (12.). Danach wurde Akpinar zu einem Wechsel gezwungen, da Torwart Ahmet Taner passen musste. Ein Schuss von Jayden Houtriet hatte den Keeper unglücklich am Kopf getroffen. Nach minutenlanger Pause verließ der sichtlich angeschlagene Taner das Feld, seinen Platz nahm Henning Divis ein (19.). Aber der 1. FC Kleve blieb am Drücker, doch ließ er gute Gelegenheiten durch Duyar (35.) und Reffeling (45.) aus. Das sollte sich aber ändern.