Klarer Sieg der Roosters

Da waren gedanklich einige Protagonisten der Roosters noch in der Kabine, als Petar Dizdar vom TSV seine Farben bei einem schnellen Angriff in der 2. Minute in Führung brachte. Und die Gastgeber setzten die reichlich unsortierten Gäste weiter unter Druck. Nur wenige Minuten später musste Karl in letzter Sekunde gegen den einschussbereiten Dizdar retten. In der 11. Minute das erste Lebenszeichen der Thalmassinger. Nach einem feinen Doppelpass mit Wohlmann tauchte Zweckerl alleine vor dem Tor der Wackeraner auf, jedoch ging sein Schuss knapp am Tor vorbei. Die nächste große Gelegenheit hatten wieder die Hausherren, aber Arthur Mendes scheiterte am gut aufgelegten Keeper Marhöfer. Thalmassing bekam jetzt das Spiel besser in den Griff und hatte fortan mehr vom Spiel. In der 24. Minute holte Lich mit einem unnötigen Foul Klett von den Beinen und so gab es Strafstoß für die Gäste, den Wohlmann sicher zum 1:1 verwandelte. Thalmassing setzte weiter nach und nach einem schönen Angriff über Zweckerl ließ Wohlmann seinen zweiten Treffer folgen und so hatten die Roosters in der 33. Minute das Spiel gedreht. Bedingt durch einige schauspielreifen Einlagen ließ der Schiedsrichter vier Minuten nachspielen. Als jeder schon mit dem Halbzeitpfiff rechnete ergatterte sich Dizdar von Hofmeister den Ball und jagte das runde Leder aus gut 40 Metern, über den verdutzten FC Keeper hinweg, zum 2:2 in die Maschen.

Trainer Eisenschenk musste wohl in der Halbzeit die passenden Worte gefunden haben, denn nun waren die Roosters hellwach und ehe sich die wackeren Wackeraner versahen stand es 4:2 für die Gäste. Vom Anpfiff weg hatte der eingewechselte Lang das 3:2 auf dem Fuß, aber TSV Keeper Rahimic kläre stark. Nur eine Minute später machte dies der sehr agile Klett besser, als er nach Vorlage von Lang den Führungstreffer für den FC markierte. Und nur eine Minute später sorgte FC Torjäger Wohlmann nach Vorlage von Klett mit seinem dritten Treffer für das 4:2. Die frühen Treffer zeigten Wirkung bei den Hausherren und die Roosters verpassten es in die Phase die endgültige Entscheidung herbeizuführen. In der 70. Minute machten dann die Thalmassinger in Form eines Treffers von Nick Bauer mit dem 5:2 den Deckel auf die Partie. Nach schönen Angriff über Zweckerl und Lang ließ Bauer mit einem platzierten Schuss dem TSV Keeper keine Abwehrchance. Bei dieser Szene verletzte sich FC Stürmer Zweckerl schwer am Knie und wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. In der 75. Spielminute hatte FC Mittelfeldhüne Schmid, nach uneigennützigen Zuspiel des eingewechselten Gassner, die 100 % Chance auf den sechsten Treffer für die Blauschwarzen, jedoch fand er in Rahimic seinen Meister. Die letzte Chance im Spiel gehörte dann den wirklich wacker kämpfenden TSVlern, aber Scherl schoss frei vorm Keeper links vorbei. Wenig später pfiff Schiedsrichter Teichert, der mit der Partie keinerlei Probleme hatte, die Partie ab.