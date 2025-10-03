Klarer Sieg beim Schlusslicht: Reppichau behauptet die Tabellenspitze

Der SV Blau-Weiß Farnstädt und der FSV Bennstedt hatten einen starken Start in die Saison - so dass sich die beiden Mannschaften aus dem Saalekreis am siebten Spieltag als Vierter und Zweiter duellieren. In den letzten beiden Landesliga-Spielzeiten, in denen sich Farnstädt und Bennstedt trafen, siegten jeweils die Gastgeber.

Gemessen an der Vorsaison hat das Duell zwischen dem TSV Leuna und dem 1. FC Zeitz einen Hauch von verkehrter Welt. Während die Leunaer zwei Plätze über dem Relegationsplatz ins Ziel kamen, verpassten die Zeiter die Meisterschaft nur knapp. Am Sonnabend treffen beide Teams nun unter ganz anderen Vorzeichen aufeinander: Der TSV Leuna steht auf Rang drei, während der 1. FC Zeitz, der in der Vorwoche erstmals gewann, den vorletzten Tabellenplatz belegt.

Turbulente Tage liegen hinter den Verantwortlichen des SC Naumburg. Nach dem Rücktritt von Patrick Hausmann musste der SCN auf Trainersuche gehen - und wurde auf dieser mit Martin Pastuschek schnell fündig . Am Sonnabend steht der neue Coach bereits das erste Mal an der Seitenlinie. Dann wollen die Naumburger im Heimspiel gegen Turbine Halle ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

Die Konkurrenz spielt zwar erst am Sonnabend, so viel steht aber bereits fest: Die SG Reppichau wird auch nach dem siebten Spieltag an der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd stehen. Am Freitag siegte das Team von David Ritze und Sven Störger mit 4:1 beim Schlusslicht LSG Lieskau. Sechs Siege aus sieben Partien: So lautet die starke Bilanz der Reppichauer.

Die SG Blau-Weiß Brachstedt hat den siebten Landesliga-Spieltag mit einem Heimsieg eröffnet. Am Donnerstagabend gewannen die Blau-Weißen dank Doppelpacker Roberto Ritter mit 2:0 gegen den CFC Germania, der damit die zweite Niederlage dieser Spielzeit hinnehmen musste.

Wenn sich der FC Grün-Weiß Piesteritz und der SV Rot-Weiß Kemberg am Sonntag im Piesteritzer Volkspark zum Derby treffen, geht es um mehr als nur um drei Punkte. Der Ausgang im Prestige-Duell war in der jüngeren Vergangenheit ziemlich offen: Von den letzten drei Partien ging eine an Piesteritz, eine an Kemberg und eine endete Remis.

Spektakel war beim TSV Rot-Weiß Zerbst bisher garantiert. Mit 17 Treffer stellen die Zerbster bis dato den besten Angriff der LOTTO-Landesliga Süd, mit 16 Gegentoren aber auch die geteilt schlechteste Defensive. Geht es am Sonnabend also erneut torreich zur Sache? Dann ist der TSV Blau-Weiß Brehna in Zerbst zu Gast.

Nach dem starken Saisonstart mit sieben Zählern aus den ersten drei Partien ist der VfB Gräfenhainichen zuletzt etwas abgekühlt. Aus den vergangenen drei Spielen sammelte der Aufsteiger nur noch einen weiteren Punkt. Auch der SV Edelweiß Arnstedt kommt ins Duell am Sonntag nicht gerade mit Rückenwind. Die Edelweißen sammelten ebenfalls nur einen Zähler aus den jüngsten drei Auftritten - und diesen beim 2:2 bei Schlusslicht Lieskau.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!