Klarer Sieg bei Mainz II

"Alle haben heute gut gespielt, aber Lara Martin ragte natürlich mit drei Toren heraus", hob FCS-Trainer Taifour Diane die Matchwinnerin des 5:1 (2:0)-Erfolges bei der Zweiten des 1. FSV Mainz 05 hervor. "Trotz des hohen Ergebnisses waren sie ein starker Gegner, der in der Tabelle weiter vorne stehen könnte. Erfreulich war auch, dass Nora Clausen nach ihrer späten Einwechslung noch traf", ergänze er. Schon zur Pause führten die Gäste am Bruchweg-Stadion mit 2:0 nach einem Martin-Doppelschlag (24. und 45.). "Nach dem Anschluss wurde es etwas wild, aber wir haben gleich das 1:3 nachgelegt, das war dann wohl die Entscheidung", beschreibt Diane die Phase, in der das Spiel zugunsten seines Teams in die richtige Richtung lief. Die kurz zuvor eingewechselte Amira Kallouch sorgte für Hoffnung bei den Rheinhessinnen (68.), die Laura Eicher aber schnell im Keim erstickte (74.). Martin (82.) und Clausen (86.) rundeten das Ergebnis noch ab. Das FCS-Team hat zum Vorrunden-Abschluss nun fünf Punkte Vorsprung gegenüber dem ärgsten Verfolger SV Elversberg.