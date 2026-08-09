Klarer Sieg auf dem Betzenberg: SGV Heilbronn-Freiberg gewinnt 5:0

Nach einer Vorbereitung mit starken Ergebnissen bestätigte der SGV auf dem Betzenberg früh, dass die gute Form belastbar ist. Heilbronn-Freiberg übernahm zunehmend die Kontrolle, drückte die Gastgeber phasenweise tief in die eigene Hälfte und kam schon in der Anfangsphase zu gefährlichen Szenen. Noch fehlte zunächst der letzte Biss im Abschluss, doch der Druck wuchs.

In der 31. Minute belohnte Abou Ballo die Gäste mit einer starken Einzelleistung. Er ließ mehrere Gegenspieler stehen und schloss zum 0:1 ab. Kurz vor der Pause entschied der SGV die Partie dann praktisch vor. Marius Köhl traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus spitzem Winkel zum 0:2, nur zwei Minuten später legte Gwang-in Lee nach einem schnellen Umschaltmoment das 0:3 nach. Dieser Doppelschlag nahm Kaiserslautern II viel Hoffnung.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Heilbronn-Freiberg den Vorsprung abgeklärt, ohne die Ordnung zu verlieren. Die Hitze machte beiden Teams zu schaffen, Lautern suchte den Weg nach vorne, blieb aber meist zu ungenau. Der SGV lauerte auf Fehler und setzte in der Schlussphase noch zwei klare Zeichen. Minos Gouras traf in der 87. Minute nach einem Pass in den freien Raum zum 0:4, ehe Lee kurz darauf mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte.