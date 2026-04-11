Klarer Sieg: Aalen zieht in Karlsruhe auf neun Punkte davon

Gefestigte Tabellenlage Mit 61 Punkten aus 25 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze und hat sieben Zähler Vorsprung auf den VfR Mannheim. Das verschafft der Mannschaft eine starke Position, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, weiter konstant zu punkten. Karlsruhe II steht mit 33 Punkten auf Rang zehn und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Für Aalen bleibt es dennoch ein Spiel mit klarem Auftrag: Die gute Ausgangslage soll mit dem nächsten Auswärtssieg abgesichert werden.

Zwei Siege in kurzer Folge

Der VfR hat zuletzt nicht nur gepunktet, sondern auch in kurzer Abfolge unterschiedliche Spieltypen für sich entschieden. Gegen Hollenbach setzte sich Aalen mit 2:0 kontrolliert durch, beim 3:2 in Nöttingen war deutlich mehr Widerstand zu überwinden. Dort ging der VfR dreimal in Führung und brachte den Sieg dank des späten Treffers von Dean Melo über die Zeit. Diese beiden Ergebnisse zeigen, dass Aalen derzeit sowohl kontrollierte als auch wechselhafte Partien erfolgreich gestalten kann.

Hinspiel ohne Durchbruch

Das erste Duell mit dem Karlsruher SC II endete torlos. Beim 0:0 im Hinspiel fand Aalen trotz eigener Ambitionen keine Lücke und musste sich mit einem Punkt begnügen. Gerade dieses Ergebnis macht die Auswärtsaufgabe nun interessant: Karlsruhe hat bereits gezeigt, dass die Mannschaft den Tabellenführer in ein zähes Spiel zwingen kann. Für den VfR ist das eine klare Warnung vor einem Gegner, dessen Tabellenplatz wenig über seine Widerstandsfähigkeit aussagt.