Klarer Sieg

SV HNK Slaven Stuttgart erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den FV Germania Degerloch. SV HNK Slaven Stuttgart ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den FV Germania Degerloch einen klaren Erfolg.

Ehe der Schiedsrichter Alexander Amann die Protagonisten zur Pause bat, traf Igor Magoci zum 1:0 zugunsten von SV HNK Slaven Stuttgart (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Ilija Juric die Führung der Gäste aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Alexander Malchow von FV Germania Degerloch nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Manuel Scholz blieb in der Kabine, für ihn kam Rafael Carmo Souza. Magoci gelang ein Doppelpack (58./73.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Mit einem Doppelwechsel holte Alexander Malchow Bastian Malchow und Kamo Camara vom Feld und brachte David Miguel Palma Reis und Tom Kern ins Spiel (68.). Letztlich fuhr SV HNK Slaven Stuttgart einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen die Mannschaft von Igor Kantar setzte es eine neuerliche Pleite, womit der FV Germania Degerloch im Klassement weiter abrutschte. In dieser Saison sammelte der FV Germania Degerloch bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der FV Germania Degerloch taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der Sieg über den FV Germania Degerloch, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV HNK Slaven Stuttgart von Höherem träumen. Mit dem Sieg knüpfte SV HNK Slaven Stuttgart an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV HNK Slaven Stuttgart fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für SV HNK Slaven Stuttgart, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommenden Sonntag muss der FV Germania Degerloch reisen. Es steht ein Gastspiel bei FSV Waldebene Stuttgart Ost auf dem Programm (Sonntag, 14:30 Uhr). SV HNK Slaven Stuttgart ist am kommenden Dienstag zu Gast bei TV Kemnat.