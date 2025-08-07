Klarer Plan und einige Fragezeichen: VfB Hallbergmoos nimmt zweiten Saisonsieg ins Visier

Der VfB Hallbergmoos setzt gegen Dornach auf eine leidenschaftliche und offensive Spielweise. Hinter der Aufstellung stehen aber noch ein paar Fragezeichen.

Hallbergmoos – Mit Blick auf die Ergebnisse läuft es für den Landesligisten VfB Hallbergmoos in dieser Saison noch nicht wirklich rund. Nach vier Punkten aus vier Spielen bleibt VfB-Coach Andreas Giglberger trotz allem Perfektionismus ruhig: Man habe gute Ansätze gezeigt und müsse den geplanten Spielstil nur über längere Phasen auf den Platz bringen. Vor den beiden Heimpartien gegen Aufsteiger SV Dornach (Freitag, 19 Uhr) und gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Dienstag, 18.30 Uhr) macht er deutlich, dass man den Zuschauern mit Leidenschaft und Offensivfußball Freude bereiten wolle.

Giglberger liebt es, den Gegner unter Druck zu setzen und schon in dessen Hälfte Fehler zu provozieren. Der Idealfall war zuletzt in Rosenheim (3:4) der frühe Führungstreffer, als Emil Kierdorf mit dem eroberten Ball alleine auf das Tor zulief. Aber so etwas passiert nur, wenn das andere Team richtige Böcke schießt. „Wir wollen marschieren, offensiv spielen und die Zuschauer begeistern“, beschreibt Giglberger den Plan für die Dornach-Partie und den zweiten Saisonsieg.

Arian Kurmehaj oder doch die „Allzweckwaffe“?

Der zweifache Torschütze Emil Kierdorf dürfte am Freitag noch nicht wieder einsatzfähig sein. Daher hat Arian Kurmehaj gute Einsatzchancen – oder „Allzweckwaffe“ Tobias Krause geht in die Spitze. Das Stürmerlazarett lichtet sich nur langsam: Fabian Diranko startet gerade das Aufbautraining, während Simon Werner und Julian Kristo nächste Woche zumindest Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können. Im Laufe der Englischen Woche sollte Kierdorf wieder ins Geschehen eingreifen können.

Die VfB-Trainer Andreas Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer hatten von der ersten Minute der Vorbereitung an betont, dass sie Leistung belohnen und nicht nach Namen aufstellen würden. Das könnte nun in der Abwehr passieren, wo Valentin Thalmeier und Daniel Müller richtig Gas gegeben haben. Beide sind heiße Kandidaten für einen Platz in der Startelf. Coach Giglberger schreibt sich erstmals selbst auf den Spielberichtsbogen, aber es soll maximal ein Kurzeinsatz werden. Ein Fragezeichen steht darüber hinaus hinter dem angeschlagenen Linksverteidiger Leon Schmit. Ihn könnte Johannes Petschner ersetzen, der gegen Dornach erstmals im Kader steht.

Muck Riedmüller fällt lange aus

Schlechte Nachrichten gibt es bei Toptorwart Muck Riedmüller: Seine Verletzungen im Fuß wurden mittlerweile operiert, aber die Ausfallzeit beträgt zehn bis zwölf Wochen. Tobias Heckl hat nach vier Einsätzen in den vergangenen beiden Spielzeiten nun die Chance, sich über einen langen Zeitraum in der Landesliga zu zeigen.