Klarer Michelfelder Pflichtsieg beim Tabellenletzten

Die Gastgeber, die in der ersten Halbzeit offensiv mit zwei Angreifer durchaus gefährlich und defensiv relativ stabil waren, gingen per 20-Meter-Flachschuss aus halblinker Position von Lukas Späth früh und überraschend in Führung und hatten in Minute 26 durch Jonas Meyer (auf Vorlage von Sturmpartner Sven Bauer) sogar die Riesen-Chance zum 2:1 – aber ASV-Torhüter Stefan Sattler wehrte den Ball mit einer Glanzparade ab. Betzenstein/Bronn konnte in der ersten Halbzeit einige Lücken in der Abwehr und im Mittelfeld der Michelfelder nicht noch mehr ausnutzen und die ASV-Kicker taten sich in den ersten 45 Minuten teilweise schwer, das Positionsspiel der SGBB zu knacken. Aber die vermeintliche Spitzenmannschaft Michelfeld ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, glich schnell durch Mittelstürmer Leon Haberberger per Abstauber (nach Balleroberung und Querpass von Julian Schäffner) aus und lang zur Halbzeit per berechtigten Foulelfmeter (Paul Gropp verwandelte als Gefoulter selbst) knapp vorne. Zwischen dem 1:1 (14.) und 1:2 (42.) hätten Leon Haberberger (halblinks am Sechzehner frei vor Torhüter Sascha Otto, 21.) und Paul Gropp (nach einer Rechtsflanke frei am linken Teil des Fünfer-Ecks, 23.) treffen können.

Nach dem Seitenwechsel verzeichnete Absteiger Betzenstein/Bronn nur noch eine Top-Chance durch den eingewechselten Robin Winkler, die der quasi mitspielende ASV-Keeper Stefan Sattler aufmerksam klärte (67.). Die nun dominanten ASV-Kicker verwerteten fünf von elf Torchancen in der zweiten Halbzeit und schraubten somit das Ergebnis noch in die Höhe zum höchsten Saisonsieg – dabei traf der eingewechselte Simon Zitzmann mit einem Doppelpack erstmals in der „Ersten“, Leon Haberbeger hat nun 13 und Julian Schäffner 15 Treffer auf ihrem Konto. Julian Schäffner vergab zunächst noch drei gute Chancen (auf Steckpass von seinem Onkel und Co-Spielertrainer Markus Schäffner wurde sein Schuss geblockt/49., eine Linksflanke von Devit Akdemir köpfte er rechts vorbei/51. und nachdem er zwei Gegenspieler austanzte zielte er vom Sechzehner aus über die Latte/61.), aber als Paul Gropp im Nachschuss zentral in der Box zum 1:3 einschoss (63.), bog der ASV fast sicher auf die Siegerstraße ab. In der Schlussphase zielte zunächst Julian Schäffner aus 18 Meter links vorbei (70.) und drei Minuten später (73.) staubte der für Nicolas Christl in der 59. Minute auf der rechten offensiven Außenbahn eingewechselte Simon Zitzmann eine scharfe Linksflanke von Paul Gropp am Fünfer zum 1:4 ab. Wieder drei Minuten danach war es dann tatsächlich Julian Schäffner, der sich über halblinks beherzt, zielstrebig und technisch stark mit einem Sprint durchsetzte und flach links unten einschoss – 1:5 (15. Saisontor). Nun lief die ASV-Angriffsmaschine und Betzenstein/Bronn war nun in einigen Situationen überfordert. Der in Minute 77 eingewechselte ASV-Routinier Thomas Kohl vergab jeweils in freier Position vor dem Keeper zwei Top-Chancen (80., 90.). Beim „Halben Dutzend“ zum 1:6 (82.) war noch mal Simon Zitzmann, in seinem zweiten Einsatz für die „Erste“ (bisher tatsächlich zehn Tore für die „Zweite“ in der A-Klasse), zentral im Sechzehner mit einem coolen Abstauber zur Stelle. Das 1:7 (84.) per Kopfball von Zwei-Meter-Mittelstürmer Leon Haberberger ins lange Eck auf Vorlage per Eckball von Devit Akdemir war sehenswert.