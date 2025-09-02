– Foto: Timo Babic

Klarer Klassenunterschied in Gessel Frühe Gegentore und Verletzungspech brechen dem FC das Genick Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Gessel-L Rehburg

Der FC Gessel-Leerssen bleibt auch im vierten Saisonspiel der Bezirksliga 1 Hannover ohne Sieg. Gegen den RSV Rehburg kassierte der Aufsteiger eine deutliche 0:4-Heimniederlage – und verlor bereits nach 22 Minuten nicht nur das Spiel, sondern auch seinen Stammtorwart. Die Gäste entschieden die Partie mit einem furiosen Auftakt bereits in der Anfangsphase.

Die Rehburger kamen mit viel Tempo und Zielstrebigkeit aus der Kabine und nutzten die Passivität der Hausherren gnadenlos aus. Bereits nach vier Minuten traf Delbrin Haso zur Führung, nur vier Minuten später erhöhte er auf 2:0. Spätestens nach Thore Busses Treffer zum 3:0 (17.) war die Partie quasi entschieden, ehe Kaan Uysal in der 22. Minute sogar noch das vierte Tor nachlegte. Zu diesem Zeitpunkt war der FC Gessel-Leerssen nicht nur völlig überfordert, sondern auch bereits personell angeschlagen: Torhüter Arne Jacob verletzte sich beim Herauslaufen am Fußgelenk und musste kurz darauf ausgewechselt werden. So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L RSV Rehburg Rehburg 0 4 Abpfiff

„Er hat es noch kurz probiert, aber es ging nicht mehr“, erklärte Trainer Maik Hüneke nach der Partie. Da der etatmäßige Ersatztorwart privat verhindert war, musste mit Ben Kühtmann ein junger dritter Keeper einspringen – und schlug sich laut Hüneke "souverän". Es sei das einzig Positive an einem ansonsten ernüchternden Nachmittag gewesen. „Rehburg war in allen Belangen besser, wir waren schwach“, fasste Hüneke die Partie schonungslos zusammen. Der Gegner habe „souverän und solide“ agiert, während sein Team keinerlei Zugriff auf das Spiel bekam. „Wir waren gar nicht bezirksligatauglich“, urteilte Hüneke offen – und kündigte für die Trainingswoche harte Arbeit an: „Da wartet eine Menge auf uns.“