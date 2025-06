Klarer Klassenunterschied gegen den Aufsteiger

Im letzten Auswärtsspiel der Saison traf der FC Neumünster auf den vorzeitigen Meister und Aufsteiger in die 2. Liga Regional, den FC Küsnacht. Die Stimmung auf der Sportanlage war entsprechend festlich – ein Gros der Gemeinde war eingeladen, bei Wurst und Bier mit der Mannschaft auf eine erfolgreiche Saison anzustossen. Für den FCN war es hingegen ein Abend mit weniger erfreulichen Vorzeichen. Zahlreiche Stammspieler fehlten verletzungs- oder ferienbedingt, was die Ausgangslage zusätzlich erschwerte – besonders mit Blick auf den besonderen Moment: Es war das letzte Auswärtsspiel unter der Leitung von Trainer und Vereinspräsident Jed Reiff, der auf Ende Saison seinen Rücktritt als Trainer bekanntgegeben hatte. Dank der Unterstützung von Spielern der 2. Mannschaft sowie einigen Senioren konnte man dennoch ein (konkurrenzfähiges) Team stellen. Doch gegen die spielfreudigen und souverän auftretenden Küsnachter war an diesem Tag wenig auszurichten. Der FCN musste sich deutlich geschlagen geben und trat mit einer klaren Niederlage die Heimreise an. Ein starker Auftritt der Gastgeber, die sich den Aufstieg verdient haben. Für den FC Neumünster war es zugleich ein sportlicher Tiefpunkt – aber auch ein Moment der Reflexion und des Ansporns: Im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Unterstrass möchte man nochmals Charakter zeigen und sich mit einem positiven Abschluss von Publikum und scheidendem Trainer verabschieden.