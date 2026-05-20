Klarer Heimsieg: Wandlitz lässt Joachimsthal keine Chance

Das heutige Nachholspiel in der Landesklasse Nord brachte einen klaren Heimsieg im breiten Mittelfeld der Tabelle.
Die Vorzeichen vor der Begegnung versprachen ein enges Duell, doch erarbeitete sich der 1. FV Eintracht Wandlitz die entscheidenden Vorteile gegenüber dem FSV Schorfheide Joachimsthal. Mit großer Entschlossenheit und mannschaftlicher Geschlossenheit dominierten die Hausherren die Partie über weite Strecken und ließen defensiv kaum nennenswerte Zweifel aufkommen.
Die Torfolge spiegelte die Effektivität der Eintracht wider. Den Anfang machte Paul Roller, der in der 16. Minute das Tor zum 1:0 für Wandlitz erzielte. Die Gastgeber blieben am Drücker und bauten die Führung zügig aus: Bereits in der 26. Minute traf Roman Schmidt zum 2:0-Zwischenstand. Auch nach dem Seitenwechsel schaffte es Joachimsthal nicht, den Rhythmus der Heimelf nachhaltig zu brechen. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Paul Roller, der in der 66. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Endstand herbeiführte.
Durch diesen Erfolg klettert der 1. FV Eintracht Wandlitz mit nun 35 Punkten auf den neunten Tabellenplatz und schließt nach Punkten zu den davor platzierten Teams auf. Der FSV Schorfheide Joachimsthal steht nach dieser Niederlage mit 32 Zählern auf dem zwölften Rang der Landesklasse Nord.
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