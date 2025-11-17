– Foto: Rapid Lübeck

Klarer Heimsieg: Rapid Lübeck dominiert Pansdorf mit 4:0 Bilic-Elf feiert rundum gelungenen Abend – konzentrierte Defensivleistung und frühe Tore sorgen für Entscheidung Verlinkte Inhalte LL Holstein Pansdorf Rapid Lübeck

Der SC Rapid Lübeck hat am 17. Spieltag der Landesliga Holstein ein klares Zeichen gesetzt und den TSV Pansdorf mit 4:0 (2:0) besiegt. Vor 215 Zuschauern an der Lohmühle zeigte das Team von Trainer Dario Bilic eine konzentrierte und spielfreudige Leistung und bleibt damit Tabellenzweiter hinter dem VfB Lübeck II.

Rapid startete mit viel Entschlossenheit in die Partie. Bereits in der dritten Minute traf Begtullah Cavdarli zur Führung, ehe Maximilian Hamann nach 14 Minuten auf 2:0 erhöhte. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und ließen dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Sa., 15.11.2025, 17:30 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck TSV Pansdorf Pansdorf 4 0 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel sorgten Lasse Meier (64.) und Wahid El Gafsi (78.) für den deutlichen Endstand. Besonders erfreulich aus Sicht der Lübecker: Gegen die zweitbeste Offensive der Liga blieb die Null bestehen. Neben dem sportlichen Erfolg sorgte der Anlass zusätzlich für gute Stimmung: Das Team feierte den Geburtstag von Mannschaftsbetreuer Martin gemeinsam mit dem Sieg und einer anschließenden Teamfeier.