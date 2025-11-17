Klarer Heimsieg: Rapid Lübeck dominiert Pansdorf mit 4:0

Der SC Rapid Lübeck hat am 17. Spieltag der Landesliga Holstein ein klares Zeichen gesetzt und den TSV Pansdorf mit 4:0 (2:0) besiegt. Vor 215 Zuschauern an der Lohmühle zeigte das Team von Trainer Dario Bilic eine konzentrierte und spielfreudige Leistung und bleibt damit Tabellenzweiter hinter dem VfB Lübeck II.
Rapid startete mit viel Entschlossenheit in die Partie. Bereits in der dritten Minute traf Begtullah Cavdarli zur Führung, ehe Maximilian Hamann nach 14 Minuten auf 2:0 erhöhte. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und ließen dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten.
Nach dem Seitenwechsel sorgten Lasse Meier (64.) und Wahid El Gafsi (78.) für den deutlichen Endstand. Besonders erfreulich aus Sicht der Lübecker: Gegen die zweitbeste Offensive der Liga blieb die Null bestehen.
Neben dem sportlichen Erfolg sorgte der Anlass zusätzlich für gute Stimmung: Das Team feierte den Geburtstag von Mannschaftsbetreuer Martin gemeinsam mit dem Sieg und einer anschließenden Teamfeier.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Pansdorf-Trainer Hendrik Block erkannte die Überlegenheit des Gegners an: "Wir kommen nicht gut ins Spiel, waren nicht griffig in den Zweikämpfen. Auch auch der zweite Ball konnte zu selten gewonnen werden. In der zweiten Halbzeit kämpfen wir, aber ohne den Anschlusstreffer wird es schwer. Glückwunsch an Rapid – sie waren heute die bessere Mannschaft. Glückwunsch an Rapid."
Mit nun 35 Punkten aus 16 Spielen bleibt Rapid Lübeck auf Rang zwei und liegt fünf Zähler hinter Spitzenreiter VfB Lübeck II. Am kommenden Wochenende kommt es zum mit Spannung erwarteten Topspiel beim Tabellenführer, in dem Rapid die Chance hat, den Titelkampf wieder offen zu gestalten.
SC Rapid Lübeck – TSV Pansdorf 4:0
SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Emmanuel Rivera, Begtullah Cavdarli, Leon Bilic, Tino Arp, Deyr Sefer (66. Wahid El Gafsi), Peywend Cabbar, Maximilian Hamann (55. Joel Liborius Damisi), Lasse Meier (82. Arne Poley), Marcel Stellbrinck (77. Yaser Ismailogu), Amir Aboukassim (84. Wahid El Gafsi) - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic
TSV Pansdorf: Tobias Zander, Marcel Venzke, Joel Denker, Etienne Noel Grimm, Kai Hahn, Malte Villbrandt, Lennart Gordon Toto Gönnemann (44. Jason Lange), Ole Westfahl, Dennis Rosenlöcher, Fabian Schulz (74. Kjell Fechner), Jonas Timon Kröger (46. Moritz Manthe) - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals - Zuschauer: 215
Tore: 1:0 Begtullah Cavdarli (3.), 2:0 Maximilian Hamann (14.), 3:0 Lasse Meier (64.), 4:0 Wahid El Gafsi (78.)