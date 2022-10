Klarer Heimsieg nach starker Vorstellung!

Gegen den FC Schloßberg legte unsere Mannschaft los wie die Feuerwehr. Bereits in der 5.Minute machte Pajtim Lutfiu mit einem platzierten Schuss ins linke Toreck das 1:0. Nur kurz darauf konnte Cephas Mayungu auf 2:0 erhöhen, wobei man zwischen den beiden Treffern schon zwei weitere hochkarätige Chancen liegengelassen hatte. Auch in der Folge war man klar spielbestimmend, ließ aber zum Teil beste Gelegenheiten liegen. Der einzige Schloßberger, der an diesem Tag Normalform hatte, war Torhüter Hubel. Ansonsten kam aus dem Spiel heraus von den Gästen so gut wie nichts. Umso wichtiger war dann noch das vorentscheidende 3:0 kurz vor der Halbzeit durch Mayungus zweiten Treffer. Nach dem Wechsel dann dasselbe Bild. Angriff um Angriff rollte auf das Schloßberger Tor zu und man konnte mit zum Teil sehr schön herausgespielten Treffern bis zur 62.Minute auf 6:0 stellen. Den schönsten Treffer erzielte dabei sicher Cephas Mayungu, der bei seinem dritten Tor den Ball herrlich in den rechten Winkel schlenzte. Nach dem 6:0 nahm man dann drei Gänge raus und so kam der FC am Ende durch Aubele noch zum Ehrentreffer. Insgesamt wäre aber auch ein Sieg im zweistelligen Bereich absolut im Bereich des Möglichen gelegen.