Klarer Heimsieg im Spitzenspiel

Nachdem die Zweite Mannschaft des TSV Rohr in der vergangenen Woche bereits gegen den direkten Ligakonkurrenten von der SpVgg Cannstatt sowie im Pokal gegen den Bezirksligisten TSV Musberg ranmusste, kam nun das nächste Top-Team an die Dürrlewangstraße. Die Sportvg Feuerbach II, ebenfalls mit 19 Punkten im Gepäck, galt es nun also zu überwinden, und Coach Ruf wies seine Mannschaft an, das Spiel ähnlich diszipliniert wie unter der Woche gegen Musberg anzugehen.

Bereits wenige Minuten nach Anpfiff konnte man sehen, dass beiden Mannschaften hier früh attackieren wollten um den ersten Treffer zu landen, und es waren die Gäste aus Feuerbach, die in Minute Drei den ersten Annäherungsversuch verzeichnen konnten, der Kopfball nach einem Einwurf ging jedoch knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug machten es die Hausherren nach 14 Minuten dann besser. Nach einem eigenen Einwurf in Sechzehner-Nähe kann sich R. Fuchshuber den Ball in Ruhe vorlegen und eine butterweiche Flanke in die Mitte bringen, wo J. Weidenbach hochsteigt und ins lange Eck zum 1:0 einköpft. Die Rohrer sind in der Folge noch motivierter und pressen bereits am gegnerischen Sechzehner, wodurch sich die Gäste öfters mal mit langen Bällen befreien müssen. Nach 23 Minuten dann gleich eine doppelte Großchance für den TSV. Nach einen Ballgewinn in der eigenen Hälfte leitet J. Kloß den Ball geschickt für T. Schinninger weiter, der über die linke Seite seinen Gegenspieler abschütteln kann, und aus spitzem Winkel knapp das 2:0 verpasst. Beim anschließenden Abstoß versuchen die Gäste es nun spielerisch zu lösen, der Ball landet im Pressing jedoch direkt in den Füßen von Weidenbach, der den Ball an M. Rietmüller überlässt. Dieser will es im vier-gegen-eins dann zu genau machen setzt den Ball ebenfalls knapp am Tor vorbei. Deutliches Chancenplus also nun für die Gastgeber, und auch auf der Anzeigetafel sollte sich etwas ändern. In der 26. Minute verlagert T. Lindenmann per Diagonalball auf den durchgelaufenen Schinninger. Dieser dringt mit Tempo in den Strafraum, wo er dann deutlich vom herauseilenden Schlussmann erwischt wird. Den fälligen Strafstoß verwandelt Fuchshuber humorlos zum 2:0! Kurz vor dem Seitenwechsel lag den Fans der Torschrei erneut zweifach umsonst auf den Lippen: Zunächst setzte sich Kloss auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durch und brachte den Ball perfekt auf den eingelaufenen Riethmüller, dessen Kopfball trotz einer Torentfernung von ca. 1,5 Metern am langen Eck vorbei segelte. Anschließend versuchte es Fuchshuber nach einem Eckball aus der Distanz, und der folgende Abpraller wurde vom eingewechselten J. Wang ins Netz befördert, doch hier sah der Unparteiische eine vermeintliche Abseitsposition des Stürmers. Die Gäste aber setzten ebenfalls noch einmal ein Lebenszeichen vor der Pause und versuchten einmal per Fallrückzieher und einmal aus der Distanz, beide Bälle fliegen jedoch ein zwei Meter am Gehäuse vorbei. Und so blieb es beim 2:0 vor der Pause, eine wache und konzentrierte Leistung in Durchgang Zwei war geboten, um hier die drei Punkte zu behalten.

Nach dem Seitenwechsel war ebenfalls eine ausgeglichene und umkämpfte Partie zu sehen, jedoch wurden klare Torchancen eher zu Seltenheit. Im Mittelpunkt nun eher die zahlreichen vermeintlichen Foulspiele, die der Schiedsrichter nicht pfiff und so für Frust auf beiden Seiten sorgte. Dennoch gelang dem TSV Rohr II noch die Entscheidung in der 71. Minute. Nach Ballgewinn im Mittelfeld setzte Sich D. Schmid geschickt gegen mehrere Gegenspieler durch und setzte den durchgestarteten Weidenbach perfekt in Szene. Der behielt gegen Torwart und Verteidiger die Übersicht und legte quer auf Schinninger, der die Kugel nur noch zum 3:0 einschieben musste. Anschließend ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen, und gewinnen somit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Mit 22 Zählern und einem Spiel weniger liegt man nun drei Punkte hinter dem TSV Musberg II auf Platz zwei der Tabelle. Am kommenden Samstag (!) geht es gegen den Tabellenzehnten vom TV Cannstatt, wo die Serie von nun acht ungeschlagenen Partien in der Liga weiter ausgebaut werden soll.