Klarer Heimsieg: Hombrucher SV schlägt Werder Bremen mit 3:0 von Isaija Zecevic · Heute, 20:49 Uhr · 0 Leser

Die Spieler des Hombrucher SV präsentierten sich in der Partie als extrem lauf- und spielstark. – Foto: Joachim Josephs

Der Hombrucher SV hat in der U19-DFB-Nachwuchsliga einen überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen eingefahren und damit seine starke Position in der Tabelle untermauert. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Jan-Luca Lamay den HSV mit 1:0 in Führung. Hombruch blieb weiter am Drücker und nutzte die Unsicherheiten der Gäste konsequent aus. In der 29. Minute erhöhte Leandro Tavares auf 2:0, ehe nur zwei Minuten später Kilian Zierhorst mit dem 3:0 (31.) früh für klare Verhältnisse sorgte.

Werder fand über die gesamte erste Halbzeit kaum Zugriff auf das Spiel und hatte große Probleme mit der Intensität und dem Tempo der Hausherren. Kurz vor der Pause sah Tristan Kyrill Studzian (36. Minute) die Gelbe Karte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hombruch die spielbestimmende Mannschaft. Werder versuchte zwar, mehr Kontrolle zu gewinnen, kam jedoch kaum zu gefährlichen Abschlüssen.