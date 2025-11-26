Klarer Heimsieg gegen Aufsteiger

Diesmal lief es allerdings anders: die Gäste bestimmten in den ersten zwanzig Minuten das Spiel. Der frisch gebackene Halbfinalist aus der Kurstadt schien mit dem Kopf noch in der Kabine zu stecken. In der achten Spielminute setzten die Gäste, die bis dato auf einen ersten Auswärtspunkt in der Verbandsliga warten, ein Ausrufezeichen. Nach einer perfekten Flanke von F. Volkmer stand P. Kreische genau richtig und beförderte den Ball mit dem Kopf ins Tor. (8’)

Die Partie verflachte nun etwas, Büßleben kam zwar noch zu dem ein oder anderen gut getretenen Standard, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Die erste gute Gelegenheit den Spielstand wieder auszugleichen gehörte Lennart Liese, dessen Freistoß knapp am Außennetz landete. (29’) Nur drei Minuten später dann etwas präzisier und mit mehr Torerfolg: Justin Helbing verwandelte einen Freistoß aus knapp 22 Metern ins Tor. (32’)

Nun gaben die Hausherren mehr und mehr den Ton an, drängten noch vor dem Seitenwechsel auf einen weiteren Treffer und der sollte ihnen auch gelingen. Erik Schneider behauptete sich im Mittelfeld, nachdem die Büßleber Abwehr sich einen fatalen Fehler leistete. Schneider mit Zug zum Tor legte ab auf den mit aufgerückten Liese, der zum 2:1 traf. (45’)

Nach dem Seitenwechsel gehörte das Spiel den Gastgebern, diese ließen drei riesige Chancen liegen, um die Führung weiter auszubauen. Zunächst landete ein Freistoß von Helbing am Pfosten, ein Abschluss von Stefan Hankel, aus bester Position, landete knapp neben dem Tor und bei einem Abspiel von Hankel auf Steve Tschierschwitz landete der Ball in den Armen von Geißler.

Die Frankenhäuser hatten das Spiel mehr und mehr im Griff, während die Gäste eher weniger Spielanteile besaßen. Dennoch kamen genau diese kurzzeitig zum Ausgleich: da der Unparteiische vor dem Torerfolg aber angeschossen wurde und der Schiedsrichter ja bekanntlich „Luft“ ist, wurde das Tor regelkonform aberkannt. In dieser Szene verletzte sich Paul Friedemann allerdings und musste vom Feld – eine Diagnose steht noch aus.

Die Hausherren schlugen in der 78. Spielminute ein weiteres Mal zu: und ein weiteres Mal war es Justin Helbing, der einen Freistoß mit viel Auge im Netz unterbrachte. Dann schien der Bann gebrochen und die Frankenhäuser kamen in den Schlussminuten noch zu zwei weiteren Treffern: nach einem langen Ball von Erik Schneider kam es zum Zweikampf zwischen Helbing und dem heraus gerückten Geißler. Helbing brachte den Ball direkt vor dem eingewechselten Chris Schlätzer unter, sodass dieser aus 23 Metern ins leere Tor abschließen konnte. (85’)

Nur eine Minute später war es dann auch Stefan Hankel, der einen Treffer erzielte. Eine Flanke von E. Schneider setzte er zunächst an den Pfosten, vollendete im zweiten Versuch aber zum 5:1 Endstand.

Ein Ergebnis, was letztlich und gerade nach einer guten ersten Halbzeit der Randerfurter zu hoch ausfiel, aber einen verdienten Sieger gefunden hat. Die Frankenhäuser fahren nun zum letzten Auswärtsspiel des Jahres 2025 nach Neustadt, ehe Bad Langensalza am 06.12. wieder in der Kurstadt gastiert.