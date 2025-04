Klarer Heimsieg für die SG Silbersee 08

Die Gäste wurden schon in der 3. Minute kalt erwischt, als Hannes Wallner nach Vorlage von Dominik Voith den Ball zur Führung über die Linie bugsierte. Vier Minuten später sogar das 2:0 durch Simon Gerhardinger, der einen Freistoß von Florian Bittner per Kopf ins lange Eck verlängerte. In der Folgezeit wurden die Gäste feldüberlegen und drängten auf den Anschlusstreffer, konnten aber keine zwingenden Chancen erspielen. Die SG war aber stets durch Konter, meist über Voith und Wallner, gefährlich.

Die zweite Spielhälfte begann wie die erste: Nach zwei Minuten nahm Stefan Müller einen Abpraller auf und erzielte mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze die 3:0-Führung bzw. die Vorentscheidung. In der 70. Minute wurde der eingewechselte Nachwuchsspieler Julian Ringelstetter von Gästetorwart Markus Schmid im Strafraum gefoult, der aber seinen Fehler wieder ausbügelte, als er den folgenden Elfmeter von Simon Gerhardinger parierte. Auf der Gegenseite scheiterte Gästespieler Johannes Maendl ebenfalls mit einem Foulelfmeter an Silbersee-Torwart Sepp Böhm, der auch den Nachschuss unter Kontrolle brachte. In der Folgezeit war das Spiel von harten Zweikämpfen geprägt, was sich auch in etlichen Verwarnungen widerspiegelte. In der Schlussphase brachten die Platzherren den verdienten Sieg mit einer guten kämpferischen Leistung über die Zeit und schoben sich damit auf den 8. Tabellenplatz vor, jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz 12.