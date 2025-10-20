Klarer Heimsieg für den SVM

Der SV Mundingen feierte am Sonntag einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den FSV Rot-Weiß Stegen und zeigte dabei von Beginn an eine dominante Leistung. Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Gastgeber in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Wagener zwang einen Spieler der Gäste zu einem unglücklichen Eigentor – das frühe 1:0 für den SVM.

Auch in der Folge kontrollierte Mundingen das Spielgeschehen und setzte Stegen immer wieder unter Druck. In der 30. Minute erhöhte Worm mit einem abgefälschten Schuss aus rund 15 Metern auf 2:0. Der Ball ließ dem Torwart der Gäste keine Abwehrchance.