Klarer Heimsieg für den SVM

Spielbericht: SV Mundingen – FSV Rot-Weiß Stegen 4:0 (2:0)
Der SV Mundingen feierte am Sonntag einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den FSV Rot-Weiß Stegen und zeigte dabei von Beginn an eine dominante Leistung. Bereits in der zweiten Spielminute gingen die Gastgeber in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Wagener zwang einen Spieler der Gäste zu einem unglücklichen Eigentor – das frühe 1:0 für den SVM.
Auch in der Folge kontrollierte Mundingen das Spielgeschehen und setzte Stegen immer wieder unter Druck. In der 30. Minute erhöhte Worm mit einem abgefälschten Schuss aus rund 15 Metern auf 2:0. Der Ball ließ dem Torwart der Gäste keine Abwehrchance.
Nach dem Seitenwechsel blieb der SVM spielbestimmend und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. In der 76. Minute sorgte Kouzo mit einem präzisen Flachschuss in die untere rechte Ecke für die Vorentscheidung – 3:0. Den Schlusspunkt setzte Peres in der 86. Minute: Nach einem schönen Steckpass war er mit dem ersten Kontakt zur Stelle und schnibbelte den Ball am herausstürmenden Torwart vorbei ins Netz zum 4:0-Endstand.
Ein hochverdienter Sieg für den SV Mundingen, der sich mit dieser starken Leistung zurück in die obere Tabellenhälfte spielt und selbstbewusst in die kommenden Partien gehen kann.