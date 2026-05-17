Klarer Heimsieg: FC Schönberg bezwingt Kühlungsborn deutlich

– Foto: Timo Babic

In einem zähen Ringen vor 127 Zuschauern behielt der Malchower SV 90 beim Penzliner SV die Oberhand. Es war eine Partie, in der die Gäste viel Geduld aufbringen mussten, um die kompakte Defensive der Hausherren zu knacken. Die Emotionen kochten hoch, als schließlich der entscheidende Moment der Begegnung eintrat. Ben Grotian erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für die Gäste, die seit der 22. Minute aufgrund einer Roten Karte in Unterzahl gespielt hatten.

– Foto: Malchower SV

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Eine faustdicke Überraschung sahen die 142 Zuschauer in der Partie zwischen dem MSV Pampow und dem SV Pastow. Die Hausherren spielten wie entfesselt auf und belohnten sich für eine leidenschaftliche Leistung gegen den Tabellenvierten. Die Führung für die Hausherren besorgte Johannes Ernst in der 65. Minute zum 1:0. In der 74. Minute erhöhte Andrey Minchev auf 2:0, ehe Yamen Hassoud bereits in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für den Endstand sorgte. ---

Der 1. FC Neubrandenburg 04 unterstrich gegen den Rostocker FC eindrucksvoll seine Titelambitionen. In einer einseitigen Begegnung ließen die Neubrandenburger keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und feierten eine wahre Gala. Den Torreigen eröffnete Joel-Patrice Lisch in der 26. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der 34. Minute erhöhte Daniel Nawotke auf 2:0, woraufhin Dennis Kühl in der 40. Minute bereits das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Joel-Patrice Lisch in der 59. Minute zum 4:0, bevor Dennis Kühl in der 67. Minute mit dem Tor zum 5:0 den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte. ---

Vor 130 Zuschauern sicherte sich der FSV Bentwisch in einer umkämpften Begegnung drei wichtige Punkte gegen den SV Hafen Rostock 1961. Die Gäste aus Rostock starteten mutig und belohnten sich in der 28. Minute durch den Treffer von Gero Alexander Leplow zur 0:1-Führung. Doch die Hausherren zeigten Moral und schlugen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt zurück. In der 45. Minute erzielte Lucas Steinicke den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Bentwisch drehte die Partie endgültig. Den Treffer zum 2:1-Endstand markierte Tim Hermann in der 56. Minute.

– Foto: FSV Bentwisch

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Ein wahres Torfestival und ein Drama in der Schlussphase erlebten die Fans in der Partie zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und dem SV Warnemünde. Die Gäste gingen bereits in der 13. Minute durch einen von Pepe Maluch verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Schweriner ließ nicht lange auf sich warten, als John Arvid Lenkeit in der 27. Minute zum 1:1 ausglich. Direkt nach der Pause schlug Warnemünde erneut zu und ging in der 47. Minute durch den zweiten Treffer von Pepe Maluch mit 1:2 in Front. Die Schweriner bewiesen jedoch Kämpferherz und egalisierten den Spielstand in der 53. Minute durch das Tor von Theo Stein zum 2:2. In einer emotionalen Schlussphase gingen die Warnemünder in der 71. Minute durch Hannes Lange zum dritten Mal mit 2:3 in Führung. Schwerin mobilisierte daraufhin alle Kräfte: Bashir Schultz erzielte in der 74. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand. Nur eine Minute nach seinem Erfolgserlebnis schwächte Bashir Schultz seine Mannschaft jedoch selbst, als er in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl rettete Schwerin den Punkt über die Zeit ---

In einer hochemotionalen Begegnung sicherte sich der Güstrower SC 09 drei wertvolle Punkte beim FC Förderkader Rene Schneider. Für das Tabellenschlusslicht war es ein wichtiges Signal im Kampf um den Verbleib in der Liga. Die Torfolge in dieser Partie begann in der ersten Halbzeit, als Robert Grube in der 14. Minute die Führung zum 0:1 für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Güstrower ihren Vorsprung weiter aus. Jonas Reister traf in der 51. Minute zum 0:2, ehe Mohamad Hamada in der 73. Minute mit dem Tor zum 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Hausherren gelang in der Nachspielzeit lediglich noch Ergebniskosmetik, als Julius Schultz in der Minute 90.+2 den Treffer zum 1:3-Endstand markierte. ---