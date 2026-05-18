Klarer Heimsieg des SSV: Fortuna Chemnitz geht mit 0:5 unter

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Begegnung, in der die Gastgeber die von ihrem Trainer Ronny Kujat geforderte Aktivität sofort auf den Platz brachten. Bereits in der siebten Spielminute nutzte Luca Schleehahn die defensive Unordnung der Chemnitzer zur frühen Führung. Dieser frühe Rückschlag zeigte Wirkung beim Tabellenvorletzten. SSV-Trainer Kujat analysierte treffend: „Wir haben ein zeitiges Tor gemacht und da war Chemnitz dann schon ein bisschen, ich sag mal, geschockt.“ Die Platzherren setzten nach und erhöhten nach 23 Minuten durch Pepe Freigang auf 2:0. Dass es zur Pause nicht noch deutlicher stand, verdankte die Fortuna einer mangelnden Chancenverwertung der Markranstädter im ersten Durchgang.

In der zweiten Halbzeit verwaltete der SSV die Führung zunächst routiniert, ehe er in der Schlussphase das Ergebnis in die Höhe schraubte. Jonas Hartwig stellte in der 62. Minute auf 3:0, bevor Luis Freigang (79.) und erneut Pepe Freigang per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand herbeiführten. Kujat zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Zweite Halbzeit haben wir es dann einfach gut runter gespielt. Die jungen Kerle, die dann reingekommen sind, haben es auch gut gemacht. Wir haben das Spiel bestimmt und Chemnitz hatte eigentlich im ganzen Spiel keine große Chance. Einfach ein ordentliches Spiel, auch in der Höhe verdient.“

Der Chemnitzer Cheftrainer Rocco Dittrich, der die Informationen vom Spielort aus der Ferne zusammentrug, fand am unmissverständliche Worte für den Auftritt. „Verdiente Niederlage, die etwas zu hoch ausfällt“, übermittelte Dittrich das Fazit seines Trainerstabes. Die Mängelliste im Spiel der Fortuna war an diesem Nachmittag schlicht zu lang, um in der Sachsenliga konkurrenzfähig zu sein: „Gegentore waren zu einfach und nach vorn fehlte die Durchschlagskraft!“ Während der SSV Markranstädt mit nun 30 Punkten den zehnten Tabellenplatz festigt und den Blick optimistisch nach vorne richten kann, verharrt Fortuna Chemnitz bei lediglich 13 Zählern auf Rang 15.