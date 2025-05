Klarer Heimsieg

Die Mannschaft von D. Erkner gab den Ton an, war im ersten Durchgang spielbestimmend und verpasste es sich selbst zu belohnen. Bereits in der 12. Minute hatte Stürmer N. Pichinot die beste Gelegenheit per Kopf die frühe Führung zu erzielen, doch dieser lenkte den Ball knapp vorbei.

Aus dieser kamen die Gastgeber deutlich besser heraus und erspielten sich direkt nach Wiederanpfiff einige gute Gelegenheiten den Spielstand weiter zu erhöhen. In der 51. Spielminute landete ein Steilpass vom eingewechselten Justin Helbing bei Kammlott, doch Torhüter Schöbel vereitelte die Gelegenheit in letzter Sekunde. Neun Minuten später musste also ein weiterer Treffer von Schneider her, der das Ergebnis erhöhte und ein starkes Spiel zeigte. Dieser entschied sich für einen Distanzschuss zum umjubelten 2:0.

Der 1. FC Eichsfeld schien gebrochen, kam kaum noch zu guten Tormöglichkeiten und ließ die Gastgeber nun spielen. Diese kamen in der 63. Spielminute erneut durch einen Abschluss von Erik Schneider vor das Eichsfelder Tor. Wenig später scheiterte auch Justin Helbing knapp, sein Abschluss landete nur wenige Zentimeter neben dem Tor. Auch Steve Tschierschwitz vergab aus aussichtsreicher Postion. Nach schönem Zusammenspiel von Helbing und Riedel legte man der Frankenhäuser Nummer 17 den Ball auf, doch sein Abschluss ging weit über das Tor.

Dafür machte er es neun Minuten später besser. Riedel legte den Ball mit der Hacke auf Helbing, der noch einmal quer auf Tschierschwitz, welcher dann zum 3:0 einschieben konnte. Den den endgültigen Deckel machten die Kurstädter letztlich mit einem Elfmeter drauf. Nach Foulspiel an Lobodasch war es Jerome Riedel, der zum 7. Mal in dieser Saison traf.

Auch Carsten Kammlott hatte in den verbleibenden zehn Minuten noch zwei Gelegenheiten den Spielstand zu erhöhen. Zunächst scheiterte er an einer Abseitsstellung, danach am Pfosten. (84’/86’)

In der 90. Spielminute konnte sich Christopher Sünkel im Tor der Frankenhäuser noch einmal auszeichnen. Nach einem Foulspiel trat L. Czosnyka vom Punkt an, fand jedoch in Sünkel seinen Meister, der sein Tor an diesem Tag wieder einmal sauber halten konnte.

Fazit: Aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ein verdienter Sieg der Heimmannschaft, die nun auf 33 Punkte blickt und am kommenden Samstag beim Tabellenführer in Heiligenstadt antreten muss.