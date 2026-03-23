Klarer Heimdreier für D1

Im zweiten Spiel der Rückrunde ging es für die Jungs des VfB Oberweimar zu Hause gegen die Spielvereinigung Niederzimmer/Gaberndorf. Das Hinspiel war ein knapper Sieg für den VfB und von daher war die Spannung vor dem Spiel gegen den viert platzierten der Liga groß. Von Anfang an spielte Oberweimar wach und mit viel Druck gegen den Ball und in der Folge fiel in der 10. Minute das 1:0 für Oberweimar. Der Ball lief gut über viele Stationen und so konnte nach weiteren 8 Minuten das Tor zum 2:0 bejubelt werden. Mit einem leistungsgerechten 3:0 Zwischenstand ging es dann nach 30 Minuten in die Pause. Direkt nach der Pause erhöhte Oberweimar auf 4:0, bevor die Mannschaft aus Niederzimmern in der 45. Minuten einen Konter fahren konnten und auf 4:1 verkürzte. Sofort im Anschluss erzielte Oberweimar das 5:1 und dann durch Elfmeter das 6:1. Am Ende pfiff der Schiedsrichter zum verdienten 8:1 Endstand ab.

Durch ein Spiel weniger auf Grund einer spielfreien Vorwoche liegen die Jungs des VfB Oberweimar nun mit 33 Punkten einen Punkt hinter dem Tabellenersten auf Platz 2.