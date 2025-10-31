Klarer Fokus im Verfolgerduell – Hadern empfängt 1860 III am Wolkerweg

„Wir haben in den letzten Wochen wirklich guten Fußball gespielt“, erklärt Trainer Dario Casola. „Aber wir müssen anfangen, uns für unseren Aufwand zu belohnen. Im letzten Drittel müssen wir entschlossener werden – da braucht es mehr Killerinstinkt.“

In den vergangenen Spielen überzeugte Neuhadern mit spielerischer Dominanz, kassierte jedoch zu viele Gegentore. Casola fordert daher mehr defensive Konzentration über die gesamte Spieldauer:

„Wir müssen über 90 Minuten konsequenter verteidigen. In den letzten Partien haben wir zu viele Gegentore kassiert – das darf uns nicht mehr passieren.“

Trotzdem will der FCN seinen mutigen, offensiven Ansatz nicht aufgeben.

„Wir haben selbst richtig gute Einzelspieler, die Spiele entscheiden können“, betont Casola. „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft unser Spiel durchziehen, mutig nach vorne agieren und den Gegner permanent unter Druck setzen.“

Gegner mit Qualität – Neuhadern über das Kollektiv

Der TSV 1860 München III gilt als ambitioniertes Team mit technisch starken Spielern. Neuhadern will dem mit Kompaktheit und Teamgeist begegnen.

„Sechzig hat Qualität, das ist klar“, sagt Casola. „Aber wir kommen über das Kollektiv. Wenn wir als Einheit auftreten, aggressiv verteidigen und gemeinsam nach vorne spielen, können wir jedes Team in dieser Liga schlagen.“

Top Stimmung am Wolkerweg

Personell kann der FCN fast aus dem Vollen schöpfen – ein entscheidender Vorteil in dieser Phase der Saison. Die Trainingswoche nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim Tabellenführer FC Kosova verlief vielversprechend.

„Die Energie im Training war richtig gut. Man merkt, dass die Jungs die Enttäuschung in Motivation umwandeln. Das ganze Team brennt auf Sonntag“, berichtet Casola.

Entwicklung mit Ergebnissen belohnen

„Wir sind auf einem sehr guten Weg, was unsere Spielweise und unser Auftreten betrifft“, fasst Casola zusammen. „Wenn wir defensiv stabiler stehen und vorne unsere Chancen konsequenter nutzen, werden die Ergebnisse automatisch kommen.“

Am Sonntag am Wolkerweg will der FC Neuhadern den nächsten Schritt machen – mit Leidenschaft, Mut und der klaren Überzeugung, dass man auch im Verfolgerduell als Sieger vom Platz gehen kann.