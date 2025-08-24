Klarer Erfolg mit Anlauf

Im Duell Auf- gegen freiwilligen Absteiger entwickelte sich am Ende ein klarer Heimsieg der Knappen. Mit einigem Anlauf und dem Selbstvertrauen einer sicheren Abwehr blieben die Gäste nur zu Beginn des Spiels gefährlich. Ehrlich war im Tor aber zur gut zur Stelle und hielt sein Team entsprechend zu Null. Zwei sehr gute Möglichkeiten der Gäste hätten das Spiel in eine andere Richtung bringen können, doch der erste Treffer der Heimelf brachte die Partie in eine gute Richtung. Gut herausgespielte Treffer, Glück beim zweiten Ball und gerade im zweiten Abschnitt klare Vorteile in Physis und Ballgefühl sorgten für den 8:0 Heimspielauftakt.

Auf beiden Seiten fehlten einige Spieler im Kader, so dass man das Ergebnis nicht zu hoch hängen sollte. In der Folgewoche geht es für die Knappen nach Trebbin, die überraschend einen Punkt aus Wernsdorf entführten.