Klarer Erfolg in der Fremde

Trotz einiger personeller Änderungen, teils zwangsweise, zeigte sich die SGBM dominant und konnte bei der SSV Neumünster-Unterschöneberg 2 deutlich mit 6:1 gewinnen.

Von Beginn an drückte man das Heimteam tief in ihre Hälfte und die SGBM kam durch Alexander Nusser zu ihrer ersten Großchance, scheiterte aber am starkem Keeper Stiljano Moracaj (9. Minute). Wenig später aber machte es Nusser besser und traf zur Führung (0:1, 11.). Kurz darauf erhöhte Christian Winkler für seine Farben per schönem Volleyschuss auf 0:2 (15.). In der Folge wurde man etwas nachlässiger und die Gastgeber durften mehr ins Spiel kommen, ohne zwingend zu werden. Erst das zweite Tor von Alexander Nusser brachte der SGBM wieder mehr Sicherheit (0:3, 31.). In der 34. Minute wurde es doch mal brenzlig. Nach langem Ball war Neumünster plötzlich durch, konnte aber von Fabian Greil knapp vor dem Strafraum gestoppt werden. Die Gastgeber forderten ein Foul, was als letzter Mann Rot wäre, doch nach Ansicht des Schiedsrichters war es ein regelkonformer Zweikampf. In der Folge verpasste man es, vor der Pause weiter zu erhöhen, entweder durch fahrlässig vergebene Chancen oder man scheiterte am glänzendem Heimtorwart.