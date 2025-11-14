Klarer Erfolg im letzten Heimspiel

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause empfing der SV Haidlfing den Nachbarn aus Oberpöring. Haidlfing stand aufgrund der ernüchternden Leistung gegen Laberweintingund der Hinspielniederlage unter Druck. Dagegen reiste der FCO mit einem klaren Sieg gegen Hainsbach im Rücken an. Beide Teams mussten einige Spieler ersetzen, sodass die Aufstellungen gegenüber dem Hinspiel deutlich abwichen. Die Partie stand unter der gewohnt souveränen Leitung von Peter Stadlbauer.

Die ersten Ballbesitzphasen gehörten dem SVH und die Spieler hatten sich für das Derby viel vorgenommen. Der FCO regierte aus einer geordneten Defensive heraus und musste bereits früh in der Begegnung einige Standards verteidigen. Erste Torannäherungen des SVH waren noch zu ungenau und so musste ein Standard helfen. Eine Ecke in der 18. Minute von Spielertrainer Stoiber brachte Philip Nowag perfekt im langen Eck zur 1:0 Führung unter. Haidlfing machte Offensiv weiter und der Torhüter der Gäste Petzenhauser konnte sich mehrmals auszeichnen. In der 29. Minute erhöhte der SVH auf 2:0. In Anbetracht der Entstehung ist der Treffer durchaus als kurios zu bezeichnen. Nach einem sehenswerten Diagonalball in den Lauf von Stoiber, pfiff der Oberpöringer Linienrichter durch den Mund, da er eine Abseitsstellung erkannt haben wollte. Die eigenen Spieler waren durch das leiserer, trotzdem hörbare, Signal irritiert und stellten kurzzeitig die Defensivarbeit ein. Dies nutzte Leon Eckhardt aus und schloss nach vorherigem Querpass von Stoiber überlegt ins lange Eck ab. Die Gäste legten nun ihre Defensive Ausrichtung ab und hatten erstmals Ballbesitzphasen in der Haidlfinger Hälfte. Nach einer Ecke musste Torwart Drasch erstmals eingreifen und lenkte den Schuss vom Fünfereck souverän über das Tor. Haidlfing lief weiter hoch an und dies wurde in der 36. Minute mit dem 3:0 belohnt. Lucas Fischer und Jonas Straßl setzten mit ihren Sprints den Spielaufbau der Gäaste derart unter Druck, sodass Christoph Stoiber den Ball abfangen konnte und in das verwaiste Tor einschob. Mit einer komfortablen Führung ging es in die Pause.