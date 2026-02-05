Klarer Erfolg gegen Rheinlandligisten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich in einem verbandsübergreifenden Testspiel gegen den Rheinlandligisten SG Hochwald am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 5:1 (1:0) durchsetzen können. Am Sonntag geht es bereits mit dem nächsten Test weiter.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken setzte am Mittwoch ihre Testspielserie vor der Fortsetzung der Schröder-Saarlandliga mit einem 5:1 (1:0)-Erfolg über den Rheinlandligisten SG Hochwald fort. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld kam das Malstatter Team in der 14. Minute durch Aaron Sänger zur Halbzeitführung. Lukas Feka konnte kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhen, Leo Sahin traf in der 63. Minute zum 3:0 und Dylan Sodji ließ in der 78. Minute mit einem Kopfball das 4:0 folgen. Patrick Dres konnte mit dem einzigen Gäste-Treffer das 4:1 besorgen (80.), Feka stellte mit seinem zweiten Tagestreffer den Endstand her (85.). Am Sonntag (16 Uhr) testet die FCS-Zweite ebenfalls gegen einen Rheinlandligisten, dann kommt der SV Rot-Weiss Wittlich 1993 auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser str.).