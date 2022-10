Klarer Erfolg für die U15-Junioren des TSV Gräfelfing gegen den FC Wacker München Vier verschiedene Torschützen

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt kommen die U15-Juniorenfußballer des TSV Gräfelfing nun immer besser ins Rollen.

Gräfelfing - Am Samstag feierten die Gräfelfinger mit einem 4:1-Erfolg gegen den FC Wacker München bereits den dritten Sieg in Folge. In einem souverän geführten Kreisklassen-Spiel dominierten die Gastgeber von Beginn an. Es dauerte allerdings bis zur 32. Minute, ehe Emil Frey eine der zahlreichen Gräfelfinger Möglichkeiten nach schöner Kombination zur 1:0-Führung nutzen konnte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Die jungen Wölfe kamen dann fokussiert zurück aus der Kabine und nutzten im weiteren Verlauf ihre Chancen besser.

Florian Ziegler (44.), Fabian Hager (50.) und Samuel Scheid (62.) stellten schnell auf 4:0 und sorgten so endgültig für klare Verhältnisse. In der letzten Spielminute kamen die Gäste noch zum Ehrentreffer und erzielten den 4:1-Endstand. (te)