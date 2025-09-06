Klarer Erfolg für SC Staig, SV Kressbronn bleibt weiter sieglos

In der Landesliga, Staffel 4, wurde heute der 5. Spieltag fortgesetzt. Während der SC Staig seine Heimstärke untermauerte, jubelten auch der FC Srbija Ulm, der TSV Neu-Ulm und der TSV Riedlingen über wichtige Siege.

Der Tabellenführer ließ auch gegen den TSV Buch nichts anbrennen. Hugo Höfner verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 77. Minute den zweiten Treffer nach. Nur wenige Minuten später erhöhte Muhammed Tasdemir in der 82. Minute auf 3:0. Mit 13 Punkten bleibt Laupheim ungeschlagen an der Spitze, während Buch nach der vierten Niederlage bei drei Zählern stehen bleibt.

Im Derby musste Türkspor Neu-Ulm die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Niklas Kraus brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung und setzte damit den Grundstein für den Auswärtserfolg. In der 90. Minute sorgte Simon Müller mit dem 0:2 für die Entscheidung. Während die SSG Ulm 99 mit zehn Punkten auf Rang zwei vorrückte, bleibt Türkspor mit neun Zählern nur einen Platz dahinter.

Das Derby in Reinstetten blieb lange offen, ehe Philipp Auer in der 90. Minute den späten Siegtreffer für Mietingen erzielte. Für die Gastgeber war es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel, womit sie vorerst auf Rang zehn bleiben. Mietingen hingegen steht nun bei neun Punkten und rück damit erstmal auf Platz vier vor. ---

Aufsteiger SC Staig bleibt das Überraschungsteam der Liga. Vor 210 Zuschauern setzte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen den TSV Heimenkirch durch. Schon in der 26. Minute brachte Ousman Jasseh die Gastgeber in Führung. Deniz Bihr sorgte in der 68. Minute für die Vorentscheidung. Für die Gäste aus Heimenkirch wurde es spätestens in der 75. Minute unlösbar, als Elias Schlachter nach einer Roten Karte vom Platz musste. ---

Vor eigenem Publikum erwischte der FV Bad Schussenried einen rabenschwarzen Tag. Zwar konnte Patrick Baur in der 37. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, nachdem Hannes Schmid die Gäste aus Riedlingen in der 18. Minute in Führung gebracht hatte. Doch nach der Pause übernahm Riedlingen die Kontrolle. Karo Abro brachte sein Team in der 56. Minute erneut in Front. In der Schlussphase schlug dann Dennis Altergot doppelt zu – in der 74. und 77. Minute stellte er den 4:1-Endstand her.

---

Der SV Kressbronn wartet auch nach vier Spielen weiter auf den ersten Sieg. Gegen den FC Srbija Ulm setzte es vor 127 Zuschauern eine deutliche 1:4-Heimniederlage. Bereits nach sieben Minuten brachte Nenad Đurić die Gäste in Führung. In der 35. Minute erhöhte Stefan Mladenovic auf 2:0. Kurz nach der Pause schlug erneut Nenad Đurić zu und stellte auf 3:0. Zwar verkürzte Bastian Weidenbach in der 65. Minute, doch in der Schlussminute sorgte Sasa Stankovic für den Endstand. ---