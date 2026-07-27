klarer Erfolg für Junglöwinnen gegen Wacker München

– Foto: Jürgen Röhling

Gegen körperlich starke Mädchen aus der Bayrischen Landeshauptstadt erwischten die Mädels von Löwen-Trainerin Karina Krohne einen Auftakt nach Maß. Bereits nach 10 Minuten führten die Junglöwinnen mit 3:0. Erst Paulina Kapsa (4. Min.) nach Pass von Amelie Wicke, dann ebenjene Wicke nach Vorlage von Kim Krohne (6. Min.) und dann erneut Kapsa nach Zuspiel von Lou Klöcker (10. Min.) stellten früh die Weichen auf Sieg für die KSV-Juniorinnen. Auch in der Folge hatten die Junglöwinnen die Partie im Griff und erhöhten kurz nach der Pause (27. Min.) auf 4:0. Erneut bereitete C-Juniorin Klöcker vor und Marlene Remus umkurvte die Münchner Torhüterin und schob ein. In der 41. Minute war es dann erneut Remus, die auf Vorlage von Ella Salzmann die Führung auf 5:0 ausbauen konnte. So war der Gegentreffer in eine Minute vor Schluss dann letzten Endes nur noch Ergebniskosmetik für die wacker kämpfenden Münchnerinnen.