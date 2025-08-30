Klarer Erfolg für FC Holzhausen, TSV Oberensingen stoppt TSV Berg

– Foto: Thomas Nast

Die heutigen Begegnungen des 4. Spieltag der Verbandsliga Württemberg brachten klare Ergebnisse, spannende Wendungen und richtungsweisende Punkte. Während der FC Holzhausen nun ganz vorne steht, bleibt der TSV Oberensingen dank eines Heimsieges im Verfolgerfeld.

Die Young Boys Reutlingen setzten ihre Erfolgsserie fort und holten in Tübingen den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer intensiven ersten Hälfte ohne Treffer erarbeiteten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel die entscheidenden Vorteile. In der 63. Minute traf Marco Digel zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Marko Drljo in der 65. Minute zum 2:0-Endstand.

---

In Waiblingen entwickelte sich ein hitziges Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Die Gastgeber starteten stark und gingen bereits in der 12. Minute durch Marvin Zimmermann mit 1:0 in Führung. Calcio ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete in der 32. Minute mit dem Ausgleich durch Philipp Seemann. In der 51. Minute sah Leon Braun die Gelb-Rote Karte und schwächte Waiblingen. Auch die Gäste mussten in der 76. Minute nach einer Ampelkarte für Qlirim Zekaj in Unterzahl weiterspielen. Trotz offener Räume blieb es beim Remis. ---

In einem intensiven Duell setzte sich der TSV Oberensingen durch und fügte dem TSV Berg die erste Saisonniederlage zu. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Lukas Linder seine Mannschaft in der 47. Minute in Führung. Samuel Bosler sorgte in der 74. Minute für die Entscheidung. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel schiebt sich Oberensingen vor, während Berg die Tabellenführung verliert. ---

Die Sportfreunde Dorfmerkingen feierten einen Heimsieg und verschafften sich Luft im Tabellenkeller. Nico Rodewald traf in der 13. Minute zur Führung, ehe Fabian Ehrmann in der 23. Minute nachlegte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Ismael Kone (71.) und Mike Marianek (84.) auf 4:0 und machten den Erfolg perfekt. ---