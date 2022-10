Klarer Erfolg für die U15-Junioren des TSV Gräfelfing gegen den FC Wacker München Vier verschiedene Torschützen

Gräfelfing - Am Samstag feierten die Gräfelfinger mit einem 4:1-Erfolg gegen den FC Wacker München bereits den dritten Sieg in Folge. In einem souverän geführten Kreisklassen-Spiel dominierten die Gastgeber von Beginn an. Es dauerte allerdings bis zur 32. Minute, ehe Emil Frey eine der zahlreichen Gräfelfinger Möglichkeiten nach schöner Kombination zur 1:0-Führung nutzen konnte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Die jungen Wölfe kamen dann fokussiert zurück aus der Kabine und nutzten im weiteren Verlauf ihre Chancen besser.