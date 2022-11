Klarer Erfolg des FCO II in Weiterstadt

Nach der Niederlage in der Vorwoche und dem Verlust des 2. Tabellenplatzes wollte die 2. Mannschaft des FCO am Sonntag beim SV Weiterstadt II mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurück finden.

Der FCO war von Beginn an das bessere Team und konnte nach einer Viertelstunde durch Özer Kargin in Führung gehen. Die Gastgeber zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück und überließ auch in der Folgezeit den Gästen das Spiel. Dennoch konnte Weiterstadt nach einem Abspielfehler des FCO in der 25. Minute ausgleichen. Als nach einer guten halben Stunde ein Weiterstädter mit rot vom Platz musste wurde die FCO-Überlegenheit noch größer. Dennoch blieb es zur Pause beim 1:1.

Auch nach dem Wechsel war der FCO dominierend, Es dauerte aber bis zur 65. Minute, bis Ikrar Kinik die erneute Führung erzielen konnte. Ein Eigentor zum 1:3 in der 75. Minute bedeutete die endgültige Entscheidung. Mert Kinik (80.) und Ikrar Kinik stellte mit ihren beiden Treffern in der Schlussphase den 1:5-Endstand her.

FC Ober-Ramstadt II: Alexander Friedrich, Nico Giordano, Ali Ucar, Cagdas Pektas, Özer Kargin (65. Min. Ibrahim Uezey), Ikrar Kinik, Mert Kinik (25. Min. Yusuf Ilhan), SeyidAli Ceviker, Til Haumann, Roman Klappchuk, Anas Assila (65. Min. Andreas Weissmann)

Weiter standen zur Verfügung: Veli Yumuk

Tore: 0:1 (15. Min. Özer Kargin), 1:1 (25. Min.), 1:2 (65. Min. Ikrar Kinik), 1:3 (75. Min. Eigentor), 1:4 (80. Min. Mert Kinik), 1:5 (85. Min. Ikrar Kinik)