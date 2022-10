Klarer Derbysieg: SG überrollt den TSV Herrsching - Erster Erfolg für SCPP-Reserve A-Klasse kompakt

SF Breitbrunn – FC Seeshaupt 3:0 (3:0) Tore: 1:0 Wagner (19.), 2:0 Egen (25.), 3:0 Eisele (36.)

Die Sportfreunde Breitbrunn gewannen ihr Freitagsspiel gegen Seeshaupt verdient und ungefährdet. Die Mannschaft von Coach Sebastian Kolbeck war von Beginn an dominant gegen einen schwachen FCS. „Wir hatten Chancen ohne Ende“, sagte Kolbeck. Seine Elf war nach 19 Minuten zum ersten Mal durch Michael Wagner erfolgreich. Wenig später legten die Ammerseer durch Vincent Egen und Samuel Eisele nach. Der 3:0-Pausenstand war laut Kolbeck sogar noch glücklich für die Gäste. In Halbzeit zwei schaltete Breitbrunn in den Verwaltungsmodus.

SF Breitbrunn – TSV Tutzing 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Marchetto (20.), 1:1 Weber (70.), 1:2 Beekmann (73.), 2:2 Lemberger (85.)

Ein rassiges Derby zwischen Breitbrunn und Tutzing endete leistungsgerecht 2:2. Für die Tutzinger von Coach Christian Mandlmeier war das Ergebnis erfreulicher als für die Sportfreunde, die einen Rückschlag im Kampf um die Plätze in der Aufstiegsrunde hinnehmen müssen. „Das Spiel vom Freitag steckte den Jungs definitiv noch in den Knochen“, sagte Trainer Sebastian Kolbeck. Der 3:0-Heimsieg gegen Seeshaupt (siehe Bericht links) war demnach sowohl in den Beinen als auch in den Köpfen. Mandlmeier hingegen war sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Elf. Der TSV zeigte sich robust und kampfstark gegen die spielstarken Breitbrunner, die in der ersten Hälfte feldüberlegen waren. Bereits nach fünf Minuten gab es den ersten Aufreger: Einen Freistoß von Tutzings Andreas Ferg parierte SF-Keeper Max Lang sehenswert – aber laut Meinung der Tutzinger hinter der Linie. „Der Anfang eines chaotischen Spiels“, wie Mandlmeier sagte. Alex Marchetto besorgte das 1:0 für Breitbrunn, das weitere Chancen liegenließ. In der zweiten Halbzeit wurde Tutzing stärker und kam verdient zum Ausgleich durch ein Traumtor von Jonas Weber. Wenig später nutzte Lukas Beekmann das schläfrige Breitbrunner Abwehrverhalten und erzielte die Führung für den Außenseiter. Doch kurz vor Ende fiel das 2:2 durch Bastian Lemberger. „Am Ende können wir mit dem Punkt trotzdem leben“, so Mandlmeier.

SG Söcking/Starnberg – TSV Herrsching 6:0 (2:0) Tore: 1:0 Pfänder (23.), 2:0 Causevic (33.), 3:0 Morche (50.), 4:0 Pischetsrieder (55.), 5:0 Markovic (62.), 6:0 Natawan (83.)